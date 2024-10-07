Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thị Xã Sơn Tây

- Hà Nội, Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Phối hợp hiệu quả với các phòng ban/Dự án trong hệ thống để thực hiện chức trách;
Hỗ trợ quản lý và điều phối nguồn nhân lực của phòng đáp ứng các yêu cầu dự án;
Hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên, động viên thường xuyên và đánh giá định kỳ thành tích, hiệu quả công việc của nhân viên.
Chủ trì xây dựng các quy trình quản lý vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ; các định mức nhiên liệu, định mức khoán nhân công/vật tư, đơn giá thuê/cho thuê;
Hướng dẫn áp dụng và kiểm soát việc tuân thủ quy trình quy định của các bộ phận.
Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư, thuê mua, giám sát vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, theo dõi tăng giảm, kiểm tra xác nhận tình trạng + an toàn máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ trong quá trình thi công;
Quản lý công tác bảo dưỡng, vệ sinh, bảo trì; sửa chữa thiết bị;
Phối hợp Ban điều hành/ Chỉ huy các dự án và phòng ban liên quan để lên Kế hoạch và huy động thiết bị kịp thời, đạt yêu cầu chất lượng.
Giám sát chặt chẽ quá trình khai thác, sử dụng; kiểm tra đánh giá tình trạng, điều kiện hoạt động của thiết bị thi công tại dự án;
Quản lý, tổ chức thu hồi, vận chuyển, bảo quản, kiểm kê và luân chuyển, thanh lý vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ tồn kho tuân theo quy định Công ty;
Quản lý việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng máy móc thiết bị, vật tư tại Tổng kho; Đề xuất thanh lý với các vật tư tồn kho, công cụ dụng cụ, thiết bị sắp hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, kém chất lượng tại Kho tổng
Xây dựng tài liệu, Báo cáo, cảnh báo vi phạm về quản lý kho bãi lên Ban Giám đốc để chỉ đạo xử lý, giảm thiểu rủi ro hao mòn, mất mát, hư hỏng máy móc thiết bị, vật tư tại các kho;
Quản lý việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng máy móc thiết bị, vật tư; Đề xuất thanh lý với các vật tư tồn kho, công cụ dụng cụ, thiết bị sắp hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, kém chất lượng tại Kho tổng

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học các ngành: cơ khí /máy xây dựng/ Cơ khí động lực.
- Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
- 02 năm ở vị trí tương đương (cấp Quản lý)
- Kỹ năng quản lý: tốt
- Trung thực, cẩn trọng, quyết đoán, tỉ mỉ.
- Ưu tiên ứng viên Nam trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng chế độ hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến; Tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành
Lương thưởng chế độ hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến;
Tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

