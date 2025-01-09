Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 305

- 307 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hàng hóa:
1. Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ xuất nhập hàng hóa theo đúng phiếu đặt hàng, tiêu chuẩn chất lượng, số lượng.
2. Thực hiện kiểm đếm hàng hóa theo định kỳ (theo ngày, theo tuần, theo tháng) và ghi nhận trong hệ thống quản lý hàng hóa của Công ty theo đúng quy định của Công ty.
3. Lập kế hoạch và thực hiện đặt hàng hóa theo ngày, tuần và tháng để đảm bảo số lượng hàng hóa đạt mức vừa đủ với doanh thu bán hàng dự kiến.
Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự:
4. Tuyển dụng và tham gia vào quá trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới.
5. Phối hợp với Cửa hàng trưởng huấn luyện, giám sát và đánh giá chất lượng công việc của nhân viên.
6. Lập kế hoạch nhân sự theo từng tuần phù hợp với tình hình kinh doanh và chỉ tiêu chi phí nhân công. Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc của nhân viên phù hợp với tình hình kinh doanh tại nhà hàng cũng như kế hoạch bán hàng được phê duyệt.
7. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa làm việc rõ ràng, trung thực và gắn kết cho nhân viên.
8. Trực tiếp giải quyết hoặc đề xuất hướng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nhóm nhân viên làm việc.
Quản Lý Tài Chính, Tài Sản và Hàng Hóa
9. Thực hiện báo cáo doanh thu và báo cáo quỹ chung. Quản lý sổ sách báo cáo tài chính tại nhà hàng theo đúng quy định của Công ty.
10. Kiểm tra, theo dõi, đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong việc quản lý tài chính tại nhà hàng.
11. Kiểm tra, theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị tại nhà hàng để nhà hàng luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ. Đề xuất kế hoạch xử lý các trường hợp liên quan.
12. Thực hiện hoạt động tăng cường doanh thu và hình ảnh thương hiệu của nhà hàng.
13. Tham gia cùng Cửa hàng trưởng xây dựng kế hoạch bán hàng và thực hiện triển khai kế hoạch để đạt chỉ tiêu đã đề ra.
14. Tham gia cùng Cửa hàng trưởng xây dựng các chương trình marketing tại nhà hàng nhằm gia tăng hình ảnh của nhà hàng và thu hút them khách hàng để gia tăng doanh số. Hướng dẫn nhân viên triển khai các hoạt động marketing và theo dõi tiến độ để có hướng điều chỉnh phù hợp.
15. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, tiếp xúc thường xuyên với khách hàng để nắm rõ thị hiếu, nhu cầu của khách hàng để góp phần mở rộng nguồn khách hàng cho nhà hàng.
16. Thực hiện vai trò của Quản lý ca và xử lý các vấn đề phát sinh trong ca bán hàng.
17. Kiểm tra số chất lượng, số lượng, hạn sử dụng của hàng hóa trong ca nhằm tránh việc thất thoát hàng hóa và tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quản lý ca bán hàng: thực hiện tất cả nhiệm vụ của giám sát bán hàng khi trong ca làm việc.
Quản lý ca bán hàng:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức, Kỹ năng:
Có lỹ năng dẫn dắt và quản lý nhóm.
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thành thạo Word, Excel.
Bằng cấp: Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Bằng cấp:
Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vai trò tương tự.
Kinh nghiệm:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp cơm, xe + thưởng doanh thu + phụ cấp ngoài giờ
Ký hợp đồng lao động, đóng Bảo hiểm theo Luật Lao động nghỉ phép theo quy định, thưởng tháng 13, chế độ Bảo hiểm sức khỏe
Được đào tạo về kỹ năng, kiến thức ở vị trí Quản lý cửa hàng chuỗi F&B.
Thăng tiến hang năm theo năng lực.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Quản lý tại QSR Vietnam.
Tham gia các hoạt động QSR Vietnam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

