Tuyển Quản lý Công ty TNHH LP Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LALINA KIDS CAFE & RESTAURANT - SỐ 09 TÂY HỒ, QUẢNG AN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

- Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà hàng, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt

- Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Xây dựng kế hoạch về thực đơn, tiệc sinh nhật. Tư vấn và tổ chức tiệc

- Quản lý nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết vấn đề tốt

- Hiểu biết cơ bản về MKT

- Sử dụng được Canva, máy tính văn phòng

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhà hàng

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

- Giao tiếp tiếng Anh

- Hiểu về tài chính, inventory

Tại Công ty TNHH LP Smile Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, từ 18 đến 20 triệu, hoặc thỏa thuận theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc.

• Chế độ

+) Tuần Off 1 ngày

+) Làm việc trong môi trường sạch sẽ, văn minh, có nhiều cơ hội sáng tạo, phát triển bản thân

+) Mức lương : Tăng lương nhanh khi làm việc hiệu quả

+) Đảm bảo quyền lợi theo Luật lao động : BHXH, BHTN, BHYT, ngày nghỉ phép

