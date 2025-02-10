Tuyển Quản lý Công ty TNHH LP Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH LP Smile
- Hà Nội: LALINA KIDS CAFE & RESTAURANT
- SỐ 09 TÂY HỒ, QUẢNG AN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà hàng, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt
- Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- Xây dựng kế hoạch về thực đơn, tiệc sinh nhật. Tư vấn và tổ chức tiệc
- Quản lý nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết vấn đề tốt
- Hiểu biết cơ bản về MKT
- Sử dụng được Canva, máy tính văn phòng
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.
- Giao tiếp tiếng Anh
- Hiểu về tài chính, inventory
Tại Công ty TNHH LP Smile Thì Được Hưởng Những Gì
• Chế độ
+) Tuần Off 1 ngày
+) Làm việc trong môi trường sạch sẽ, văn minh, có nhiều cơ hội sáng tạo, phát triển bản thân
+) Mức lương : Tăng lương nhanh khi làm việc hiệu quả
+) Đảm bảo quyền lợi theo Luật lao động : BHXH, BHTN, BHYT, ngày nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LP Smile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI