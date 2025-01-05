Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và cải thiện chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng trong Nhãn hàng phụ trách. Quản lý đội ngũ nhân viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ và đảm bảo khách hàng nhận được trải nghiệm tốt nhất, đồng thời luôn luôn duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Các nhiệm vụ chính:

- Tham gia vào quá trình Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ nhằm đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để cung cấp dịch vụ chất lượng

- Giám sát quy trình, chất lượng dịch vụ: Đảm bảo tất cả các dịch vụ được theo đúng tiêu chuẩn đề ra để nâng cao chất lượng dịch vụ

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại: Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến dịch vụ qua đó để giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng tốt hơn

- Tối ưu hóa quy trình và hoạt động hiệu quả: Tư vấn và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí

- Tối ưu trải nghiệm khách hàng

- Lập kế hoạch và thực hiện các báo cáo liên quan:

+ Lập kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng

+ Đánh giá các chỉ số hiệu suất dịch vụ và lập báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo

+ Đề xuất các biện pháp cải tiến dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng