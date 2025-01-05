Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và cải thiện chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng trong Nhãn hàng phụ trách. Quản lý đội ngũ nhân viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ và đảm bảo khách hàng nhận được trải nghiệm tốt nhất, đồng thời luôn luôn duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Các nhiệm vụ chính:
- Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và cải thiện chất lượng dịch vụ tại các nhà hàng trong Nhãn hàng phụ trách
- Tham gia vào quá trình Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ nhằm đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để cung cấp dịch vụ chất lượng
- Giám sát quy trình, chất lượng dịch vụ: Đảm bảo tất cả các dịch vụ được theo đúng tiêu chuẩn đề ra để nâng cao chất lượng dịch vụ
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại: Xử lý và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến dịch vụ qua đó để giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng tốt hơn
- Tối ưu hóa quy trình và hoạt động hiệu quả: Tư vấn và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí
- Tối ưu trải nghiệm khách hàng
- Lập kế hoạch và thực hiện các báo cáo liên quan:
+ Lập kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng
+ Đánh giá các chỉ số hiệu suất dịch vụ và lập báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo
+ Đề xuất các biện pháp cải tiến dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại Học
- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khách sạn, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
- Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ẩm thực
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Yêu cầu khác:
+ Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và tổ chức
+ Khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định
+ Kỹ năng quản lý
-Đam mê ẩm thực và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh
Phụ cấp ăn trưa, sử dụng dịch vụ của Nhà hàng
Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

