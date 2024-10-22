Tuyển Quản lý Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Lập và triển khai kế hoạch phát triển cộng đồng Game.

- Thu thập, phân tích số liệu, nắm bắt nhu cầu của cộng đồng từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho dự án

- Sáng tạo các hoạt động gắn kết, giải đấu, nội dung giải trí viral, các bài viết định hướng người chơi game.

- Tổ chức các hoạt động offline giao lưu với Game thủ theo kế hoạch

- Đăng bài nội dung Game lên kênh truyền thông fanpage/group/website của công ty.

- Thực hiện livestream trải nghiệm Game của công ty, thu hút người chơi mới.

- Đánh giá đưa ra report theo tuần, theo tháng về chất lượng nội dung, hình ảnh trên các kênh social của từng dự án game.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point... - Có kinh nghiệm quản lý cộng đồng (admin page/group/forum) - Có kỹ năng lập content plan để phát triển các kênh truyền thông online. - Có kỹ năng viết nội dung tốt. - Có khả năng sáng tạo, bắt trend nhanh. - Có kinh nghiệm tổ chức và tham gia các chương trình, hoạt động in-game và out-game. - Đam mê, you thích chơi game, có kỹ năng chơi game khá. - Có khả năng livestream trải nghiệm Game là một lợi thế. - Có khả năng nói chuyện lưu loát, hoạt bát, sôi nổi. - Có tài khoản mạng xã hội nhiều tương tác, lượt theo dõi là một lợi thế.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với năng lực của từng người, từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng Thường tiền hoặc hiện vật tất cả các ngày lễ, kỷ niệm trong năm Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước Phụ cấp ăn trưa và máy tính Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

