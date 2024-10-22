Tuyển Quản lý Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty VTC Online
- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Lập và triển khai kế hoạch phát triển cộng đồng Game.
- Thu thập, phân tích số liệu, nắm bắt nhu cầu của cộng đồng từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho dự án
- Sáng tạo các hoạt động gắn kết, giải đấu, nội dung giải trí viral, các bài viết định hướng người chơi game.
- Tổ chức các hoạt động offline giao lưu với Game thủ theo kế hoạch
- Đăng bài nội dung Game lên kênh truyền thông fanpage/group/website của công ty.
- Thực hiện livestream trải nghiệm Game của công ty, thu hút người chơi mới.
- Đánh giá đưa ra report theo tuần, theo tháng về chất lượng nội dung, hình ảnh trên các kênh social của từng dự án game.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với năng lực của từng người, từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng
Thường tiền hoặc hiện vật tất cả các ngày lễ, kỷ niệm trong năm
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa và máy tính
Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
