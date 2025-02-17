Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
- Hà Nội:
- Được đào tạo và có các chế độ khác theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, hoà đồng và cùng giúp đỡ phát triển.
- Được hưởng chế độ Team Building hàng năm., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Giám sát các hoạt động của nhân viên trong cửa hàng, đánh giá biểu hiện làm việc của nhân viên và làm bảng tiến cử và đánh giá đưa cho quản lý.
Hỗ trợ để đảm bảo các tiêu chuẩn, thủ tục phục vụ được thực hiện đúng và chi tiết
Hỗ trợ quản lý trong việc dự đoán khối lượng công việc
Liên tục kiểm tra bề ngoài, trật tự, vệ sinh và sự sắp xếp trong nhà hàng và các khu vực liên quan.
Có nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên cách sử dụng các thiết bị, và đảm bảo sử dụng chính xác theo tiêu chuẩn hoạt động.
Có khả năng điều hành các hoạt động của Cửa hàng khi quản lý vắng mặt
Hỗ trợ quản lý trong việc đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực hoạt động cửa hàng.
Tuyển dụng nhân viên mới, thủ tục tuyển dụng với phòng nhân sự
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Ngoại ngữ: Tiếng anh là lợi thế
Yêu cầu cụ thể khác: Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, đàm phán...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIÊN AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
