Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổ chức các kỳ thi nội bộ và các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế do công ty triển khai. Đảm bảo các buổi thi được diễn ra theo đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và các quy trình của hội đồng khảo thí quốc tế.

• Phụ trách các công tác tổ chức các bài thi trên giấy và bài thi trên máy vi tính như:

o Tổng hợp, quản lý danh sách thí sinh đăng ký thi.

o Thực hiện các công tác hậu cần trong quá trình chuẩn bị và quản lý thi.

o Nắm rõ quy trình tổ chức thi và tập huấn phổ biến cho giám thị, giám khảo về quy trình thi.

o Phối hợp với các phòng ban và đối tác (nếu có) để tổ chức thi.

o Phụ trách kiểm tra, quản lý và giám sát các thí sinh các buổi thi, đảm bảo thực hiện đúng quy trình của đối tác khảo thí và công ty.

o Xử lý tình huống liên quan đến việc tổ chức thi theo đúng quy trình được tập huấn.

o Theo dõi và tổng hợp, phát chứng chỉ cho thí sinh sau kỳ thi.

• Quản lý các nhân viên bộ phận Khảo thí, hướng dẫn chuyên môn, điều phối công việc nhân viên trong tổ, chịu trách nhiệm về công tác tổ chức thi tại các địa điểm thi thuộc công ty hoặc điểm thi tại các đối tác của công ty.

• Điều phối công tác tổ chức thi tại các điểm thi của đối tác, đảm bảo các buổi thi được diễn ra theo đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước và các quy trình của hội đồng khảo thí quốc tế.

• Nắm vững kiến thức về chương trình học và các chứng chỉ, chuẩn khảo thí, bài thi quốc tế của công ty để tổ chức tốt các kỳ thi và phổ biến cho các phòng ban có liên quan.

• Nắm rõ và thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình luyện thi, tài liệu luyện thi mà công ty đang triển khai. Trả lời tư vấn và hỗ trợ Phụ huynh/thí sinh về các câu hỏi liên quan đến các bài thi phụ trách, bao gồm hỗ trợ và tư vấn về bài thi, giá trị công nhận, hướng dẫn cách đăng ký, trả kết quả, tư vấn về tài liệu luyện thi...

• Tư vấn và chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cách mua các sản phẩm luyện thi của công ty. Phối hợp với bộ phận marketing để giới thiệu các sản phẩm luyện thi của công ty.

• Hỗ trợ bộ phận marketing tham gia các hoạt động quảng bá về các chứng chỉ quốc tế như hội thảo, triển lãm giáo dục để tư vấn thông tin về các bài thi quốc tế.

• Phối hợp với bộ phận học vụ trong các công tác học vụ liên quan như quản lý lớp học, liên lạc với phụ huynh học sinh, cũng như hỗ trợ với các hoạt động trong lớp.

• Dịch thuật các tài liệu Anh – Việt và ngược lại để phục vụ cho công việc.

• Hỗ trợ trong các công tác khác do BGĐ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng đại học chuyên ngành sư phạm Anh hoặc ngôn ngữ Anh và chứng chỉ sư phạm tương đương.

• Trình độ tiếng Anh B2 trở lên

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công việc trong các vị trí liên quan trong lĩnh vực giáo dục.

• Có kỹ năng Tin học văn phòng tốt (Word, Excel, Powerpoint).

• Trung thực, tuyệt đối tuân thủ các quy định bảo mật của công ty.

• Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc.

• Trách nhiệm, cẩn thận và có ý thức cao về tính chính xác của các công việc được giao.

• Có khả năng làm việc với áp lực cao, làm việc nhóm.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng mạch lạc, rõ ràng.

• Sẵn sàng học hỏi và thử thách bản thân trong công việc.

• Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực;

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

• Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

• Môi trường làm việc lâu dài, ổn định, năng động, uy tín học thuật và nghiên cứu;

• Các đãi ngộ hấp dẫn khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

