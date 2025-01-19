Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH UTOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH UTOPI
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 70 Hoàng Trọng Mậu, Khu Đô Thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Creator:
-
Social:
Kết hợp cùng team thực thi các chiến lược phát triển cộng đồng Affiliate nhãn hàng
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc những chuyên ngành liên quan khác.
Tại CÔNG TY TNHH UTOPI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương net: 10.000.000 vnđ + hoa hồng theo dự án
Thu nhập: theo năng lực & chính sách
Chế độ:
Ngày nghỉ: 2 ngày/ tuần + 12 ngày phép năm (làm việc thứ 2 - thứ 6)
Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động.
Bảo hiểm sức khỏe khám bệnh hằng năm (theo thâm niên làm việc)
Môi trường làm việc hiện đại, thoải mái
Thưởng sinh nhật, lễ tết
Teabreak happy hour 1 lần/1 tuần, hoạt động networking 2 tháng/1 lần
Chế độ mua hàng giảm giá dành cho nhân viên.
Nhân viên được tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới
Tham gia company trip, YEP
Thu nhập: Các mức bonus, thưởng dựa trên hiệu suất công việc
Sau 6 tháng làm việc, sẽ có 1 lần đánh giá Review về mức lương với mức tăng tối đa là 10% .
Sau 1 năm đầu, vị trí tiếp tục sẽ có đánh giá lần 2. Quá trình sau đó, sẽ nhận đánh giá, cất nhắc lên vị trí mới hoặc mức lương mới theo tốc độ phát triển của doanh nghiệp.
Hỗ trợ máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UTOPI
