Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH UTOPI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 70 Hoàng Trọng Mậu, Khu Đô Thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Creator:

-

Social:

Kết hợp cùng team thực thi các chiến lược phát triển cộng đồng Affiliate nhãn hàng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc những chuyên ngành liên quan khác.

Tại CÔNG TY TNHH UTOPI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 10.000.000 vnđ + hoa hồng theo dự án

Thu nhập: theo năng lực & chính sách

Chế độ:

Ngày nghỉ: 2 ngày/ tuần + 12 ngày phép năm (làm việc thứ 2 - thứ 6)

Chế độ bảo hiểm XH, YT, TN đúng và đầy đủ theo Luật lao động.

Bảo hiểm sức khỏe khám bệnh hằng năm (theo thâm niên làm việc)

Môi trường làm việc hiện đại, thoải mái

Thưởng sinh nhật, lễ tết

Teabreak happy hour 1 lần/1 tuần, hoạt động networking 2 tháng/1 lần

Chế độ mua hàng giảm giá dành cho nhân viên.

Nhân viên được tham gia các khóa đào tạo liên tục về kỹ năng mềm, sản phẩm mới

Tham gia company trip, YEP

Thu nhập: Các mức bonus, thưởng dựa trên hiệu suất công việc

Sau 6 tháng làm việc, sẽ có 1 lần đánh giá Review về mức lương với mức tăng tối đa là 10% .

Sau 1 năm đầu, vị trí tiếp tục sẽ có đánh giá lần 2. Quá trình sau đó, sẽ nhận đánh giá, cất nhắc lên vị trí mới hoặc mức lương mới theo tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Hỗ trợ máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UTOPI

