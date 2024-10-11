Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: CCN Phước An, xã Phước An, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc

- Thay mặt Giám đốc quản lý điều hành sản xuất tại nhà máy. Thảo luận, cùng bàn bạc với Ban Giám đốc hoạch định chiến lược nhà máy dựa trên chiến lược công ty và triển khai các kế hoạch hành động hàng năm.

- Chịu trách nhiệm tham mưu về các vấn đề trong sản xuất cho Giám Đốc. Đánh giá đúng năng lực của các bộ phận để lập kế hoạch sản xuất.

- Chịu trách nhiệm làm việc với các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình cụ thể cho sản xuất, quy trình triển khai, giám sát và đảm bảo chất lượng cho sản phẩm.

- Có trách nhiệm chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất. Dựa trên kế hoạch sản xuất, có trách nhiệm tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và năng suất.

- Chịu trách nhiệm chính về tiến độ, chất lượng tại nhà máy. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề, báo cáo trực tiếp Giám đốc để giải quyết sự việc.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về công tác quản lý, sử dụng nguồn lực lao động, máy móc thiết bị có hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo chung về sắp xếp mặt bằng gọn gàng, ngăn nắp. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn trật tự và phòng chống cháy nổ tại nhà xưởng. Xây dựng văn hóa lành mạnh trong Công ty.

- Có quyền đề xuất, góp ý kiến, sáng kiến cải tiến sản xuất nhằm đem lại hiệu quả trong công việc cho Công ty.

- Thực hiện quy định về báo cáo công việc phát sinh, định kỳ và các công việc khác khi được Giám đốc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành về Cơ khí, Kỹ thuật, Lâm nghiệp

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Hiểu rõ về ngành hàng, sản phẩm. - Có chuyên môn về máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất. - Kiến thức về 5S - cải tiến

- Thái độ - Phẩm chất: Trung thực - Trách nhiệm - Chủ động, Quyết liệt trong công việc

- Kỹ năng quản lý công việc, giao tiếp hiệu quả

Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao, cạnh tranh.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như: BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

- Làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

