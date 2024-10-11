Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: CCN Phước An, xã Phước An, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thay mặt Giám đốc quản lý điều hành sản xuất tại nhà máy. Thảo luận, cùng bàn bạc với Ban Giám đốc hoạch định chiến lược nhà máy dựa trên chiến lược công ty và triển khai các kế hoạch hành động hàng năm.
- Chịu trách nhiệm tham mưu về các vấn đề trong sản xuất cho Giám Đốc. Đánh giá đúng năng lực của các bộ phận để lập kế hoạch sản xuất.
- Chịu trách nhiệm làm việc với các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình cụ thể cho sản xuất, quy trình triển khai, giám sát và đảm bảo chất lượng cho sản phẩm.
- Có trách nhiệm chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất. Dựa trên kế hoạch sản xuất, có trách nhiệm tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và năng suất.
- Chịu trách nhiệm chính về tiến độ, chất lượng tại nhà máy. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề, báo cáo trực tiếp Giám đốc để giải quyết sự việc.
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về công tác quản lý, sử dụng nguồn lực lao động, máy móc thiết bị có hiệu quả nhất.
- Chỉ đạo chung về sắp xếp mặt bằng gọn gàng, ngăn nắp. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn trật tự và phòng chống cháy nổ tại nhà xưởng. Xây dựng văn hóa lành mạnh trong Công ty.
- Có quyền đề xuất, góp ý kiến, sáng kiến cải tiến sản xuất nhằm đem lại hiệu quả trong công việc cho Công ty.
- Thực hiện quy định về báo cáo công việc phát sinh, định kỳ và các công việc khác khi được Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành về Cơ khí, Kỹ thuật, Lâm nghiệp
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
- Hiểu rõ về ngành hàng, sản phẩm. - Có chuyên môn về máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất. - Kiến thức về 5S - cải tiến
- Thái độ - Phẩm chất: Trung thực - Trách nhiệm - Chủ động, Quyết liệt trong công việc
- Kỹ năng quản lý công việc, giao tiếp hiệu quả

Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao, cạnh tranh.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như: BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
- Làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CCN Phước An, Tuy Phước, Bình Định

