Tuyển Công nghệ cao Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống: Active Directory, DNS, DHCP, Backup, Web Server, FTP Server, Load balancer... Xây dựng, vận hành, quản trị Hạ tầng Ảo hóa server, Ảo hóa ứng dụng và các dịch vụ Cloud: Microsoft 365, OCI, AWS. Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana,Prometheus, PRTG, ELK, Zabbix. Vận hành hệ thống ảo hóa VMWare. Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn. Tham gia triển khai các dự án công nghệ. Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống: Active Directory, DNS, DHCP, Backup, Web Server, FTP Server, Load balancer...

Xây dựng, vận hành, quản trị Hạ tầng Ảo hóa server, Ảo hóa ứng dụng và các dịch vụ Cloud: Microsoft 365, OCI, AWS.

Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana,Prometheus, PRTG, ELK, Zabbix.

Vận hành hệ thống ảo hóa VMWare.

Viết tài liệu triển khai, tài liệu hướng dẫn.

Tham gia triển khai các dự án công nghệ.

Tham gia phối hợp với bộ phận ANTT thực hiện vá các lỗ hổng bảo mật hệ thống.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp giám sát, tự động hóa vận hành hệ thống;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. 2. Kinh nghiệm • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm về quản trị, vận hành, triển khai hệ thống. 3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn • Kiến thức nền tảng vững chắc về giao thức TCP/IP và dịch vụ mạng. • Có kiến thức sâu về các hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux, Windows Server • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai và vận hành Hạ tầng ảo hóa Vmware • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất với một trong các hệ thống Database: MySQL, Oracle • Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ Bash, Python • Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx • Có tư duy tối ưu hệ thống, logic tốt, tìm hiểu công nghệ mới nhanh chóng • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế như MCSA, MCSE, VCP, LPI • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

1. Trình độ học vấn

2. Kinh nghiệm

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: thỏa thuận theo kinh nghiệm;

• 12 Phép năm + 1 phép sinh nhật,

• Quyền lợi khác được hưởng:

+ Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc;

+ Bảo hiểm y tế, Khám sức khỏe định kỳ;

+ Chi tặng hiếu hỷ theo quy định của công ty;

+ Tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao theo chương trình hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin