Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
25 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

● Quản lý các thành viên trong team, hỗ trợ các bạn hiểu logic khó.
● Lập tài liệu, điều chỉnh lịch trình và ưu tiên các công việc hợp tác với PM
● Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có
● Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm hỗ trợ kiểm tra: Unit test, technical review/code review)

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng phát triển phần mềm với ReactJS
● Có kinh nghiệm về ReactJS/VueJS
● Có kinh nghiệm với công nghệ Web hiện đại bao gồm VueJS cũng như phát triển dịch vụ và thiết kế REST APIs, Nodejs, HTML5, CSS3
● Có kinh nghiệm với các hệ thống trực quan hóa dữ liệu và các mã nguồn phức tạp.
● Có kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng di động.
● Làm việc nhóm tốt và đáng tin cậy

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 28 triệu/tháng
● Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm
● Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
● Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
● Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm
● Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
● Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm
● Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
● Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
● Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.
● Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách (chính sách khuyến học theo năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

