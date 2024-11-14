Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

● Quản lý các thành viên trong team, hỗ trợ các bạn hiểu logic khó.

● Lập tài liệu, điều chỉnh lịch trình và ưu tiên các công việc hợp tác với PM

● Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có

● Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm hỗ trợ kiểm tra: Unit test, technical review/code review)

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng phát triển phần mềm với ReactJS

● Có kinh nghiệm về ReactJS/VueJS

● Có kinh nghiệm với công nghệ Web hiện đại bao gồm VueJS cũng như phát triển dịch vụ và thiết kế REST APIs, Nodejs, HTML5, CSS3

● Có kinh nghiệm với các hệ thống trực quan hóa dữ liệu và các mã nguồn phức tạp.

● Có kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng di động.

● Làm việc nhóm tốt và đáng tin cậy

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 28 triệu/tháng

● Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm

● Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm

● Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc

● Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm

● Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động

● Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm

● Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý

● Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà

● Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

● Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách (chính sách khuyến học theo năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

