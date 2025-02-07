Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

7-Eleven Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại 7-Eleven Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7

- Eleven Việt Nam tại Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên Setup cửa hàng giữ vai trò quan trọng trong việc setup cửa hàng mới cũng như việc thay đổi sơ đồ bố trí thiết bị của khối cửa hàng và các bộ phận khác
Nhiệm vụ chính
• Tiếp nhận và xử lý thông tin, tiến độ cải tạo, thay đổi bố trí sắp đặt thiết bị của các cửa hàng hiện hữu
• Trực tiếp nhận thiết bị từ NCC và chịu trách nhiệm lắp đặt hoàn thiện thiết bị của các cửa hàng mới
• Phối hợp với nhóm Thu mua thiết bị để cung cấp thiết bị cho cửa hàng
• Trực tiếp làm việc với Bộ phận Operations, điều phối NCC để lắp đặt và bàn giao thiết bị cho khối cửa hàng
• Phối hợp với Bộ phận Kế toán/Ops để quản lý là lập chứng từ xuất - nhập tồn kho thiết bị, quản lý và lập chứng từ điều chuyển - bàn giao - thanh lý - hủy thiết bị - vật dụng - cdcc thuộc khối cửa hàng
• Hỗ trợ Quản lý tồn kho thiết bị và tải sản thuộc Phòng hạ tầng - thiết bị quản lý
• Lập báo cáo định kỳ hàng tuần/ tháng (báo cáo xuất - nhập tồn kho thiết bị/ tài sản của Bộ phận phát triển cửa hàng, báo cáo chi phí liên quan) cho quản lý trực tiếp
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại 7-Eleven Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 7-Eleven Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

7-Eleven Vietnam

7-Eleven Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cobi Tower 2, 2-4 Street No.8, Ward Tan Phu, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

