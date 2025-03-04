Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 125/29 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 500 - 700 USD

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc hoàn thành báo giá, kiểm tra giá và thông tin kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm sinh học (vi sinh, sinh học phân tử).

Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu kỹ thuật và báo giá cho bộ phận kinh doanh.

Xử lý các công việc hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong ngành sinh học, đặc biệt trong các lĩnh vực vi sinh và sinh học phân tử.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm, lab testing về sinh học, hoặc có kiến thức về các kỹ thuật sinh học phân tử, vi sinh, ELISA, sắc ký... là một lợi thế.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và tổ chức, sắp xếp công việc cá nhân khoa học.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành sinh học.

