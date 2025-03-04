Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences

Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 125/29 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 500 - 700 USD

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc hoàn thành báo giá, kiểm tra giá và thông tin kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm sinh học (vi sinh, sinh học phân tử).
Cập nhật và cung cấp thông tin sản phẩm, tài liệu kỹ thuật và báo giá cho bộ phận kinh doanh.
Xử lý các công việc hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong ngành sinh học, đặc biệt trong các lĩnh vực vi sinh và sinh học phân tử.

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm, lab testing về sinh học, hoặc có kiến thức về các kỹ thuật sinh học phân tử, vi sinh, ELISA, sắc ký... là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và tổ chức, sắp xếp công việc cá nhân khoa học.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành sinh học.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biosciences

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125/29 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

