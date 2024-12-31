Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Unios Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thắp Sáng Tương Lai Cùng UNIOS®

Tại UNIOS®, chúng tôi luôn hướng tới thay đổi cách nhìn của thế giới về ánh sáng – không chỉ là sản phẩm đèn, mà là một yếu tố tạo nên sự khác biệt, nâng tầm mọi không gian chúng ta sống và làm việc. Từ nơi làm việc đến tổ ấm, từ chỗ vui chơi đến nơi thư giãn, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những trải nghiệm tốt hơn thông qua các giải pháp chiếu sáng sáng tạo. Và trên hành trình này, chúng tôi đang tìm kiếm một COMMERCIAL PROJECT SALES ADMIN nhiệt huyết, đam mê ngành chiếu sáng cùng chúng tôi.

COMMERCIAL PROJECT SALES ADMIN

Bạn đã sẵn sàng tạo nên sự khác biệt chưa? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

VAI TRÒ CỦA BẠN CHO VỊ TRÍ NÀY?

• Trước bán hàng:

o Xử lý và phản hồi các yêu cầu của KH trên các phương tiện truyền thông (email, hotline, social media).

o Hỗ trợ team BD trong các buổi thuyết trình/workshop.

• Trong bán hàng:

o Tạo và quản lý báo giá bằng các phần mềm nội bộ và template excel.

o Tạo và quản lý hợp đồng mua bán, đề nghị tạm ứng.