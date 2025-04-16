Tuyển Sales Engineer Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 Triệu

Mô tả công việc

• Actively and independently develop executive-level relationships and grow a profitable portfolio of clients through personal lead origination, qualification, consultation, sales negotiation, and closure.

• Participate in the planning, formulation, coordination, and execution of sales and marketing activities.

• Achieve quarterly and yearly sales targets.

• Propose sales strategies to improve sales performance of the responsible market.

• Prepare sales analysis and reporting.

• Assist with ad hoc projects when assigned.

• Handle the end-to-end sales cycle from pre-sales to post-sales processes, including customer visits, presentations, tenders, quotations, proposals, delivery, and invoicing in a timely manner.

-----------------------------------------------------

Chủ động và phát triển độc lập các mối quan hệ ở cấp điều hành và phát triển danh mục khách hàng thông qua việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn, đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng.

- Tham gia lập kế hoạch, xây dựng, điều phối và thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị.

- Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng quý và hàng năm.

- Đề xuất các chiến lược bán hàng để cải thiện hiệu suất bán hàng của thị trường được phân công.

- Báo cáo phân tích bán hàng.

- Hỗ trợ dự án đặc biệt khi được phân công.