Tuyển Sales Engineer Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
- Hồ Chí Minh: Tan Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 500 - 600 Triệu
Mô tả công việc
• Actively and independently develop executive-level relationships and grow a profitable portfolio of clients through personal lead origination, qualification, consultation, sales negotiation, and closure.
• Participate in the planning, formulation, coordination, and execution of sales and marketing activities.
• Achieve quarterly and yearly sales targets.
• Propose sales strategies to improve sales performance of the responsible market.
• Prepare sales analysis and reporting.
• Assist with ad hoc projects when assigned.
• Handle the end-to-end sales cycle from pre-sales to post-sales processes, including customer visits, presentations, tenders, quotations, proposals, delivery, and invoicing in a timely manner.
-----------------------------------------------------
Chủ động và phát triển độc lập các mối quan hệ ở cấp điều hành và phát triển danh mục khách hàng thông qua việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn, đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng.
- Tham gia lập kế hoạch, xây dựng, điều phối và thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị.
- Đảm bảo mục tiêu doanh số hàng quý và hàng năm.
- Đề xuất các chiến lược bán hàng để cải thiện hiệu suất bán hàng của thị trường được phân công.
- Báo cáo phân tích bán hàng.
- Hỗ trợ dự án đặc biệt khi được phân công.
Với Mức Lương 500 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI