Tuyển Sales Manager Develing International (Viet Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Develing International (Viet Nam)
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Citilight số 45 đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách một số lượng khách hàng được giao cho mảng Dược
- Phụ trách doanh số của nhóm Khách hàng được giao và phát triển doanh số cho mảng được phân bổ
- Phối hợp với Development team làm việc với R&D, QC của KH để phát triển sản phẩm mới.
- Đàm phán và thương thảo với các KH về các điều khoản trong hợp đồng và phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu để có dịch vụ sau bán hàng cho tốt nhất.
-Cập nhật thông tin thị trường & đối thủ cạnh tranh để có những chiến lược bán hàng cụ thể
-Làm việc với Nhà Cung Cấp và các văn phòng khác của Develing cho việc mua và giao hàng.
- Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường và bán hàng gửi cho Trưởng bộ phận và Giám Đốc Kinh Doanh để tìm ra hướng phát triển cho từng sản phẩm trên từng khách hàng cụ thể.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học / Cao Đẳng chuyên ngành Dược phẩm, Công nghệ sinh học
- Kinh nghiệm từ 2 -3 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, hoặc phòng R&D của những công ty sản xuất cùng ngành nghề liên quan. - Có kiến thức và kinh nghiệm về loại hình bán hàng B2B - Kỹ năng bán hàng và thuyết trình tốt, có kinh nghiệm xử lý tình huống và ra quyết định. - Trung thực, chịu khó và có thể làm việc dưới áp lực cao. - Tính tình cởi mở, ham học hỏi, có tư duy kinh doanh. - Anh Văn giao tiếp tốt ( nghe, nói, đọc, viết),
Tại Develing International (Viet Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Develing International (Viet Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
