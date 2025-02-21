Tuyển Sales Manager Develing International (Viet Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách một số lượng khách hàng được giao cho mảng Dược

- Phụ trách doanh số của nhóm Khách hàng được giao và phát triển doanh số cho mảng được phân bổ

- Phối hợp với Development team làm việc với R&D, QC của KH để phát triển sản phẩm mới.

- Đàm phán và thương thảo với các KH về các điều khoản trong hợp đồng và phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu để có dịch vụ sau bán hàng cho tốt nhất.

-Cập nhật thông tin thị trường & đối thủ cạnh tranh để có những chiến lược bán hàng cụ thể

-Làm việc với Nhà Cung Cấp và các văn phòng khác của Develing cho việc mua và giao hàng.

- Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường và bán hàng gửi cho Trưởng bộ phận và Giám Đốc Kinh Doanh để tìm ra hướng phát triển cho từng sản phẩm trên từng khách hàng cụ thể.