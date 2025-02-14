Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
TRÁCH NHIỆM
Hỗ trợ Account Manager trong việc quản lý khách hàng:
• Tham gia vào các buổi họp với khách hàng cùng AM.
• Ghi nhận yêu cầu từ khách hàng và hỗ trợ triển khai dự án theo hướng dẫn.
• Phối hợp với các team nội bộ như Creative, Production để đảm bảo tiến độ công việc.
Quản lý và theo dõi dự án:
• Hỗ trợ lập kế hoạch, timeline và theo dõi tiến độ dự án.
• Hỗ trợ trong việc chuẩn bị proposal, báo giá và hợp đồng.
• Theo dõi và cập nhật báo cáo hiệu suất của các chiến dịch marketing.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:
• Trả lời email, hỗ trợ giao tiếp với khách hàng dưới sự hướng dẫn của Account Manager.
• Học cách xử lý các yêu cầu phát sinh, đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất.
Tham gia học hỏi và phát triển kỹ năng:
• Được đào tạo về quy trình làm việc trong agency, cách quản lý dự án và xử lý tình huống.
• Cập nhật các xu hướng marketing, social media, digital advertising để phục vụ công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
