Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM

Hỗ trợ Account Manager trong việc quản lý khách hàng:

• Tham gia vào các buổi họp với khách hàng cùng AM.

• Ghi nhận yêu cầu từ khách hàng và hỗ trợ triển khai dự án theo hướng dẫn.

• Phối hợp với các team nội bộ như Creative, Production để đảm bảo tiến độ công việc.

Quản lý và theo dõi dự án:

• Hỗ trợ lập kế hoạch, timeline và theo dõi tiến độ dự án.

• Hỗ trợ trong việc chuẩn bị proposal, báo giá và hợp đồng.

• Theo dõi và cập nhật báo cáo hiệu suất của các chiến dịch marketing.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

• Trả lời email, hỗ trợ giao tiếp với khách hàng dưới sự hướng dẫn của Account Manager.

• Học cách xử lý các yêu cầu phát sinh, đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Tham gia học hỏi và phát triển kỹ năng:

• Được đào tạo về quy trình làm việc trong agency, cách quản lý dự án và xử lý tình huống.

• Cập nhật các xu hướng marketing, social media, digital advertising để phục vụ công việc.