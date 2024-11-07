Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

Kinh doanh bao bì

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh bao bì Tại CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: số 39 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty chuyên cung cấp máy và các hệ thống tự động hóa cho xưởng sản xuất thùng carton.
- Phát triển nhóm khách hàng chuyên về sản xuất thùng/ hộp carton
- Tư vấn khách khàng triển khai dự án mới.
- Chăm sóc các khách hàng trong khu vực được giao
- Tìm hiểu thị trường và các khách hàng mới.
- Duy trì bán hàng với các khách hàng cũ, tìm kiếm, mở rộng thêm nguồn khách hàng mới.
- Phối hợp với kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh về sản xuất và thiết bị
- Báo cáo tình hình kinh doanh về Công ty
- Đôn đốc, thu hồi công nợ với các dự án mình triển khai

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 23 – 35 tuổi, kinh nghiệm từ dưới 2 năm làm về kinh doanh
- Trung thực, nhiệt tình yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp nhanh nhẹn,
- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
- Thích đi lại và mở rộng các mối quan hệ mới.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thùng carton là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 8 – 12 triệu (tùy vào năng lực), tổng thu nhập từ 10 đến 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số + thưởng theo quy chế lương thưởng của công ty.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Phép năm 12 ngày/năm. Nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước
- Thời gian làm việc tuần: từ thứ 2 đến thứ 6
- Được hưởng đầy đủ chế độ công tác phí cho nhân viên khi đi công tác
- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,...
- Du lịch theo kế hoạch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 39 Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-thi-truong-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job245144
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Hạn nộp: 21/12/2024
Long An Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HUNUFA
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty TNHH HUNUFA
Hạn nộp: 13/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BAO BÌ CUBE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOPACK PRINT
Hạn nộp: 21/12/2024
Long An Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ẤN VÀ BAO BÌ WARTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Nhãn Bao Bì Vi Na Úc
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HUNUFA
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty TNHH HUNUFA
Hạn nộp: 13/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWELL VINA
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Kinh doanh bao bì Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Tuyển Kinh doanh bao bì Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Đức Phát
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất