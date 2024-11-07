Tuyển Kinh doanh bao bì CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: số 39 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh bao bì Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty chuyên cung cấp máy và các hệ thống tự động hóa cho xưởng sản xuất thùng carton.

- Phát triển nhóm khách hàng chuyên về sản xuất thùng/ hộp carton

- Tư vấn khách khàng triển khai dự án mới.

- Chăm sóc các khách hàng trong khu vực được giao

- Tìm hiểu thị trường và các khách hàng mới.

- Duy trì bán hàng với các khách hàng cũ, tìm kiếm, mở rộng thêm nguồn khách hàng mới.

- Phối hợp với kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh về sản xuất và thiết bị

- Báo cáo tình hình kinh doanh về Công ty

- Đôn đốc, thu hồi công nợ với các dự án mình triển khai

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 23 – 35 tuổi, kinh nghiệm từ dưới 2 năm làm về kinh doanh

- Trung thực, nhiệt tình yêu thích kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp nhanh nhẹn,

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

- Thích đi lại và mở rộng các mối quan hệ mới.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thùng carton là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 8 – 12 triệu (tùy vào năng lực), tổng thu nhập từ 10 đến 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số + thưởng theo quy chế lương thưởng của công ty.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Phép năm 12 ngày/năm. Nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước

- Thời gian làm việc tuần: từ thứ 2 đến thứ 6

- Được hưởng đầy đủ chế độ công tác phí cho nhân viên khi đi công tác

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết,...

- Du lịch theo kế hoạch của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY BAO BÌ HOÀN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin