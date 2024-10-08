Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia phát triển các dự án Platform thương mại điện tử, các sản phẩm Blockchain Nghiên cứu các kiến thức, kỹ thuật mới để đưa ý tưởng/ứng dụng vào các sản phẩm Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng cho các dự án của công ty Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty Thực hiện nâng cấp đều đặn để giúp phần mềm và các hệ thống trở nên bảo mật và hiệu quả hơn Các nhiệm vụ khác theo phân công của BQL

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm với Nodejs, Typescript, MongoDB, Nestjs (Backend) Có kinh nghiệm với Reactjs, Vuejs, Nextjs, Nuxt, HTML, Css (Frontend) Có khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế được cấu trúc API, UI, UX là lợi thế. Có thể phát triển được DAPP, Smart Contract (Solidity) là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận thỏa thuận theo năng lực từ 20-40tr. Tính lương OT nếu phát sinh công việc ngoài giờ. Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, ngày sinh nhật... Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các quyền lợi do nhà nước quy định (đóng BHXH, BHYT, BHTN) ngay sau kết thúc thử việc Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin