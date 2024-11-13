Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển kinh doanh thị trường Nhật Bản:

Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh theo nhu cầu, định hướng phát triển của công ty.

Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với khách hàng.

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Xây dựng, quản lý và chuyển đổi tệp khách hàng tiềm năng cho công ty.

Chăm sóc khách hàng:

Phối hợp với phòng Sản xuất, phòng Pháp chế, phòng Hành chính - Kế toán để thực hiện các thủ tục báo giá, nghiệm thu, thanh toán, khảo sát mức độ hài lòng,... với khách hàng.

Thực hiện công việc hỗ trợ kinh doanh khác như đón tiếp khách hàng ghé thăm công ty, hỗ trợ công tác chuẩn bị khi tham dự các sự kiện IT....

Phát triển nguồn lực: Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Kinh doanh cho công ty.

Phát triển nguồn lực:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Sales IT, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Sales IT Leader.

Tiếng Nhật thành thạo 4 kĩ năng (tương đương Tiếng Nhật N2+)

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, đào tạo.

Tư duy bán hàng, tư duy chăm sóc khách hàng tốt.

Tự tin, quyết đoán, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập Rabiloo với vị trí Senior Sales IT, bạn sẽ nhận được:

Mức lương hấp dẫn cùng thưởng cuối năm và thưởng các dịp Lễ,Tết, sinh nhật.

Cơ hội phát triển:

Tham gia quá trình đào tạo thực tế về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, cũng như tiếp cận kiến thức chi tiết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ.

Thử sức ở những dự án hấp dẫn, làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật, mở rộng network trong ngành CNTT để có thể phát triển tập khách hàng riêng.

Cơ hội tham gia và làm việc trong các sự kiện công nghệ và với đối tác tại Nhật Bản

4. Cùng với các chế độ hấp dẫn khác:

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;

Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp;

Được tham gia lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật miễn phí tại công ty;

Được tham gia miễn phí các chương trình đào tạo do công ty tổ chức AWS, Rabitalk... hàng tháng.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Thưởng dự án, tháng 13+ (trung bình 14 15 tháng lương/năm) và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;

Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương;

Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabiloo;

Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/ về sớm 3 lần/ tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 1 tháng lương;

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a,...);

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý

Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

