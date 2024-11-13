Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH RABILOO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH RABILOO

Kinh doanh phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển kinh doanh thị trường Nhật Bản:
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh theo nhu cầu, định hướng phát triển của công ty.
Tìm kiếm, thiết lập và phát triển quan hệ với khách hàng.
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Xây dựng, quản lý và chuyển đổi tệp khách hàng tiềm năng cho công ty.
Chăm sóc khách hàng:
Phối hợp với phòng Sản xuất, phòng Pháp chế, phòng Hành chính - Kế toán để thực hiện các thủ tục báo giá, nghiệm thu, thanh toán, khảo sát mức độ hài lòng,... với khách hàng.
Thực hiện công việc hỗ trợ kinh doanh khác như đón tiếp khách hàng ghé thăm công ty, hỗ trợ công tác chuẩn bị khi tham dự các sự kiện IT....
Phát triển nguồn lực: Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Kinh doanh cho công ty.
Phát triển nguồn lực:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Sales IT, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí Sales IT Leader.
Tiếng Nhật thành thạo 4 kĩ năng (tương đương Tiếng Nhật N2+)
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, đào tạo.
Tư duy bán hàng, tư duy chăm sóc khách hàng tốt.
Tự tin, quyết đoán, nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập Rabiloo với vị trí Senior Sales IT, bạn sẽ nhận được:
Mức lương hấp dẫn cùng thưởng cuối năm và thưởng các dịp Lễ,Tết, sinh nhật.
Cơ hội phát triển:
Tham gia quá trình đào tạo thực tế về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, cũng như tiếp cận kiến thức chi tiết về sản phẩm và dịch vụ công nghệ.
Thử sức ở những dự án hấp dẫn, làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật, mở rộng network trong ngành CNTT để có thể phát triển tập khách hàng riêng.
Cơ hội tham gia và làm việc trong các sự kiện công nghệ và với đối tác tại Nhật Bản
4. Cùng với các chế độ hấp dẫn khác:
Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ;
Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp;
Được tham gia lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật miễn phí tại công ty;
Được tham gia miễn phí các chương trình đào tạo do công ty tổ chức AWS, Rabitalk... hàng tháng.
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Thưởng dự án, tháng 13+ (trung bình 14 15 tháng lương/năm) và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật;
Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương;
Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabiloo;
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/ về sớm 3 lần/ tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 1 tháng lương;
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a,...);
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý
Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RABILOO

CÔNG TY TNHH RABILOO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-senior-sales-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248581
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH ADS AGENCY Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOLASHI
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOLASHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH 1C Việt Nam
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH 1C Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN TRI THỨC VIỆT NĂNG
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLASHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH 1C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1C Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm