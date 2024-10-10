Tuyển SEO CÔNG TY TNHH HALA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng Lập kế hoạch tối ưu SEO Onpage, Offpage cho website của khách hàng Quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch SEO và PPC Quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads Thực hiện nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và những thứ liên quan để đảm bảo cho sự thành công của khách hàng Báo cáo chiến dịch SEO hàng tháng Lập kế hoạch cho A/B testing, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và đưa ra các đề xuất phù hợp Truy cập vào backend của website để sửa các lỗi kỹ thuật

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Lập kế hoạch tối ưu SEO Onpage, Offpage cho website của khách hàng

Quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch SEO và PPC

Quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads

Thực hiện nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và những thứ liên quan để đảm bảo cho sự thành công của khách hàng

Báo cáo chiến dịch SEO hàng tháng

Lập kế hoạch cho A/B testing, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và đưa ra các đề xuất phù hợp

Truy cập vào backend của website để sửa các lỗi kỹ thuật

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên Hồ sơ năng lực về các dự án đã từng thực hiện

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên

Hồ sơ năng lực về các dự án đã từng thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000/ tháng Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo luật lao động Xét tăng lương hàng năm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Được trải nghiệm các dự án SEO quốc tế

Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000/ tháng

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo luật lao động

Xét tăng lương hàng năm

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được trải nghiệm các dự án SEO quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin