Tuyển SEO CÔNG TY TNHH HALA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA
- Hồ Chí Minh: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Lập kế hoạch tối ưu SEO Onpage, Offpage cho website của khách hàng
Quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch SEO và PPC
Quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads
Thực hiện nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và những thứ liên quan để đảm bảo cho sự thành công của khách hàng
Báo cáo chiến dịch SEO hàng tháng
Lập kế hoạch cho A/B testing, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và đưa ra các đề xuất phù hợp
Truy cập vào backend của website để sửa các lỗi kỹ thuật
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên
Hồ sơ năng lực về các dự án đã từng thực hiện
Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000/ tháng
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo luật lao động
Xét tăng lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được trải nghiệm các dự án SEO quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
