Tuyển SEO CÔNG TY TNHH HALA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH HALA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng Lập kế hoạch tối ưu SEO Onpage, Offpage cho website của khách hàng Quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch SEO và PPC Quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads Thực hiện nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và những thứ liên quan để đảm bảo cho sự thành công của khách hàng Báo cáo chiến dịch SEO hàng tháng Lập kế hoạch cho A/B testing, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và đưa ra các đề xuất phù hợp Truy cập vào backend của website để sửa các lỗi kỹ thuật
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Lập kế hoạch tối ưu SEO Onpage, Offpage cho website của khách hàng
Quản lý tất cả các khía cạnh của chiến dịch SEO và PPC
Quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads
Thực hiện nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và những thứ liên quan để đảm bảo cho sự thành công của khách hàng
Báo cáo chiến dịch SEO hàng tháng
Lập kế hoạch cho A/B testing, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi và đưa ra các đề xuất phù hợp
Truy cập vào backend của website để sửa các lỗi kỹ thuật

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên Hồ sơ năng lực về các dự án đã từng thực hiện
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm SEO từ 3 năm trở lên
Hồ sơ năng lực về các dự án đã từng thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000/ tháng Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo luật lao động Xét tăng lương hàng năm Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp Được trải nghiệm các dự án SEO quốc tế
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000/ tháng
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo luật lao động
Xét tăng lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được trải nghiệm các dự án SEO quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần tầng 19 (lầu 18), Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

