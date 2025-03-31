Tuyển Social Media Công Ty TNHH CTR VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH CTR VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam , Việt Nam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- Business Planning: Budget, Profit/Loss, Business Plan
- Legal Management
- ESG Activities Management
- Administrative Support
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Age: Recommended from 24 - 28 (either female or male)
- Relevant experience: 2 to 3 years in similar tasks is required
- English Proficiency: Professional standard level B, C (intermediate to upper)
- Education: A university degree in Business Administration is required
- Technical Skill: Proficient in using MS Word, Excel, Power Point, Internet
- Key Qualities: Growth mindset, Hard-working, Energetic & Enthusiastic
Tại Công Ty TNHH CTR VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CTR VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
