Tuyển Social Media Công Ty TNHH CTR VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH CTR VINA
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH CTR VINA

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty TNHH CTR VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam , Việt Nam

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

- Business Planning: Budget, Profit/Loss, Business Plan
- Legal Management
- ESG Activities Management
- Administrative Support

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Age: Recommended from 24 - 28 (either female or male)
- Relevant experience: 2 to 3 years in similar tasks is required
- English Proficiency: Professional standard level B, C (intermediate to upper)
- Education: A university degree in Business Administration is required
- Technical Skill: Proficient in using MS Word, Excel, Power Point, Internet
- Key Qualities: Growth mindset, Hard-working, Energetic & Enthusiastic

Tại Công Ty TNHH CTR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH CTR VINA

Công Ty TNHH CTR VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tam Thăng, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

