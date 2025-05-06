Tuyển Software Engineer AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Software Engineer AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

AMIGO
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
AMIGO

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại AMIGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà văn phòng Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và tư vấn giải pháp dựa trên các giải pháp phần mềm của hãng.
Phát triển các module theo kiến trúc Microservice có tính tái sử dụng cao.
Thực hiện kiểm thử kỹ thuật, kiểm thử hệ thống và kiểm thử hiệu năng.
Xây dựng các tài liệu triển khai, tài liệu vận hành hỗ trợ tích hợp.
Phối hợp triển khai cùng khách hàng trong quá trình tích hợp giữa các hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử Viễn thông
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bằng Java hoặc các Framework java như: Spring Framework, Sptring Boot.
Có kinh nghiệm với RESTful APIs, Soap Service, tư duy theo hướng Microservices.
Hiểu biết về Redis Cache, Kafka Message Queue.
Hiểu biết về các công cụ CI/CD, công cụ test như SoapUI, Postman, Jmetter.
Hiểu biết về các nền tảng container Docker/Kubernetes (K8S) hoặc OpenShift
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các nền tảng của IBM như IBM App Connect, IBM API Connect, IBM MQ...
Sức khỏe tốt, tính tuân thủ kỷ luật;
Có khả năng học hỏi và làm việc trong môi trường chịu áp lực cao.

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển và trở thành chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Bảo mật;
Không ngừng được tạo điều kiện đào tạo và phát triển về chuyên môn và kĩ năng từ các nhà cung cấp sản phẩm, giải pháp Bảo mật hàng đầu trên thị trường;
Cơ hội được tham gia tư vấn, PoC những sản phẩm, giải pháp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực Bảo mật cho những khách hàng lớn, đặc biệt các khách hàng trong khối Tài Chính-Ngân hàng và Viễn thông;
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng);
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV Amigo;
Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Miễn phí bữa sáng, bữa trưa;
Miễn phí thuê sân tập, huấn luyện viên, dụng cụ tập luyện Pickleball;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AMIGO

AMIGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

