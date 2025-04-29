Tuyển Software Engineer VIETA Solutions Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Layout cells/blocks for analog and digital circuits.

- Floor planing cells/blocks and whole chips, signal routing strategy.

- Parasitic optimization for layout blocks/Chips from schematics

- Layout verification/checking for DRC/LVS/ERC/ANT/ESD/PEX

- Tapeout full-custom IC-GDS file to FABs and masks generations checking

MÔ TẢ

- Thiết kế Layout các cells-tế bào, khối cho các mạch tương tự và số

- Lập sàn sơ đồ vị trí các thiết bị/ các khối và toàn bộ chip, có chiến lược kết nối định tuyến tín hiệu

- Tối ưu hóa ký sinh( Tụ/ trở/ ….) trên Layout từ Sơ đồ mạch

- Xác minh, kiểm tra, tìm và sửa lỗi cho DRC/LVS/ERC/ANT/ESD/PEX

- Tapeout GDS files tới FABs để sản xuất và kiểm tra mặt nạ (mask)