Tuyển Software Engineer VIETA Solutions Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại VIETA Solutions Vietnam Co., Ltd
- Hà Nội: Floor 12, TTC Building, No.19 Duy Tan Street, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Layout cells/blocks for analog and digital circuits.
- Floor planing cells/blocks and whole chips, signal routing strategy.
- Parasitic optimization for layout blocks/Chips from schematics
- Layout verification/checking for DRC/LVS/ERC/ANT/ESD/PEX
- Tapeout full-custom IC-GDS file to FABs and masks generations checking
MÔ TẢ
- Thiết kế Layout các cells-tế bào, khối cho các mạch tương tự và số
- Lập sàn sơ đồ vị trí các thiết bị/ các khối và toàn bộ chip, có chiến lược kết nối định tuyến tín hiệu
- Tối ưu hóa ký sinh( Tụ/ trở/ ….) trên Layout từ Sơ đồ mạch
- Xác minh, kiểm tra, tìm và sửa lỗi cho DRC/LVS/ERC/ANT/ESD/PEX
- Tapeout GDS files tới FABs để sản xuất và kiểm tra mặt nạ (mask)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Self-motivated and able to work independently on projects
- Good in teamwork, not only layout team but also other departments
Tại VIETA Solutions Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETA Solutions Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI