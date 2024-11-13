Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C Tower, 25th floor, Central Point Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Đọc hiểu và phân tích tài liệu.

- Tham gia xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu

- Viết test case

- Thực hiện test sản phẩm phần mềm và báo cáo kết quả cho team lead

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp Đại học

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ưu tiên ứng viên có kiến thức về testing và đã tham gia khóa học testing

- Tiếng Anh, yêu cầu viết và đọc tốt, giao tiếp cơ bản (ví dụ: phải có khả năng đọc và hiểu thông số kỹ thuật, có thể giao tiếp với BA thông qua skype và chuẩn bị tài liệu như các trường hợp kiểm tra bằng tiếng Anh)

- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP với tư cách là người dùng, sẽ là một điểm cộng

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Khả năng chịu áp lực công việc, học hỏi, thích ứng nhanh với môi trường công ty

- Có tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt, có định hướng và khả năng làm nhiều việc cùng lúc

- Ưu tiên độ tuổi: 22-24

- Ứng viên nộp CV tiếng anh (bắt buộc)

Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13+ 14

- Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

- Xét tăng lương 2 lần/ năm

- Công ty hỗ trợ các hoạt động thể thao: Bóng đá, Cầu Lông, Yoga..

- Tổ chức sinh nhật, tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

- Chính sách sức khỏe cho nhân viên: Khám sức khỏe định kỳ và bảo hiểm sức khỏe

- Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật. Các ngày nghỉ của công ty , bao gồm: 14 ngày anual leave, 10 ngày sick leave, 01 ngày lễ giáng sinh, 0,5 ngày quốc tế phụ nữ, 0,5 ngày phụ nữ Việt Nam…

- Có hoa quả vào thứ 5 hàng tuần và free bánh keo, trà, cafe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam

