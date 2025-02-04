Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Thư, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập kế hoạch kiểm thử;
Viết tài liệu phục vụ cho việc kiểm thử;
Thiết kế test case và thực hiện kiểm thử;
Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống;
Mô tả lỗi, theo dõi trạng thái xử lý và kiểm thử lại;
Báo cáo, xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng;
Đào tạo nghiệp vụ của dự án cho khách hàng khi có yêu cầu;
Cập nhật tài liệu liên quan trong dự án theo định kỳ;
Hỗ trợ quản lý dự án nghiệm thu sản phẩm/hệ thống với khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm Tester;
Có kỹ năng về test Web, Mobile, API;
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, toán tin ứng dụng, hệ thống thông tin, ... ;
Hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test v.v...), và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm;
Khả năng đọc hiểu và phân tích yêu cầu dự án;
Có khả năng đọc hiểu tài liệu, có khả năng tư duy logic;
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySql, PostgreSql, MSSQL v.v..);
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ test ISTQB.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các tool Automation Test
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h. Từ Thứ 2 - Thứ 6
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN của nhà nước.
Du lịch hàng năm theo quy định công ty.
Thu nhập: Từ 15-20M (thỏa thuận theo năng lực của ứng viên)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH
