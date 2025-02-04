Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cổng C, Tòa Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1,5h)
Tham gia các dự án test đa dạng lĩnh vực: banking, ví điện tử, logistic, thương mại điện tử, CRM...thực hiện một hoặc nhiều nghiệp vụ test web/app/API.
Phân tích chức năng, nghiệp vụ của sản phẩm, từ đó viết testcase.
Tiến hành test và thống kê, thực hiện báo cáo kết quả test.
Phối hợp với các thành viên trong dự án để bảo đảm công việc.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế ở vị trí tester.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, tiếng Nhật hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Tiếng Nhật sử dụng tốt, tương đương N2 trở lên.
Thành thạo viết testcase.
Am hiểu các quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử.
Có kinh nghiệm thực hiện một hoặc nhiều các nghiệp vụ về test web/app/API.
Có kinh nghiệm tracking lỗi bằng sử dụng các Tracking Tool: Jira, Confluence;...
Tư duy logic, mạch lạc, khả năng phân tích yêu cầu công việc tốt.
Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,...
Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái.
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm.
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới.
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết.
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

