Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
● Đọc hiểu và phân tích các tài liệu yêu cầu
● Viết plans, test cases, test và viết báo cáo test cho websites, phần mềm bánhàng POS, thanh toán online, ví điện tử, loyalty, mobile banking, các mô hình tài chính, ngân hàng
● Các công việc khác theo yêu cầu của Leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có kinh nghiệm Tester ít nhất 6 tháng
Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ lương, thưởng, phụ cấp
2. Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe
3. Chế độ đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
