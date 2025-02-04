Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Jits Innovation Labs

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

● Đọc hiểu và phân tích các tài liệu yêu cầu
● Viết plans, test cases, test và viết báo cáo test cho websites, phần mềm bánhàng POS, thanh toán online, ví điện tử, loyalty, mobile banking, các mô hình tài chính, ngân hàng
● Các công việc khác theo yêu cầu của Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm Tester ít nhất 6 tháng
● Ưu tiên các bạn có thể đi làm ngay
● Có kinh nghiệm test websites và apps
● Có kinh nghiệm làm việc với Database, sử dụng Test Api tools như Postman, JMeter,...
● Nắm rõ quy trình Test
● Biết sử dụng Tool quản lý bug như Jira
● Có khả năng đọc, hiểu và phân tích yêu cầu dự án
● Trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ
● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, học hỏi nhanh

Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, phụ cấp
2. Chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe
3. Chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jits Innovation Labs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Jits Innovation Labs

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 số 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

