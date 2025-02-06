Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, IP3, Tòa Imperia Plaza 360 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị chuyên môn liên quan đến công tác kiểm thử phần mềm/ứng dụng để kiểm thử ứng dụng.
Trực tiếp lên testcase và kiểm thử phần mềm/ứng dụng.
Đảm bảo các phần mềm/ứng dụng trước khi ban hành phải đạt chất lượng, đáp ứng tiêu kỹ thuật và khả năng chịu tải
Hỗ trợ nhóm phát triển ứng dụng nhận diện các vấn đề, kiểm tra chương trình để phát hiện các sai sót.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Manual Tester.
Có kiến thức về: kiểm thử, cơ sở dữ liệu, lập trình.
Có kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử dựa trên các tài liệu phân tích thiết kế.
Nắm rõ các quy trình phát triển/kiểm thử phần mềm.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng làm nhiều việc cùng 1 thời điểm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + Phụ cấp
Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ, Tết... theo quy định của Công ty.
Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..
Chế độ Du lịch, teambuilding định kỳ.
Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển
Làm 8h/ngày từ thứ 2 - thứ 7 (từ 8h00 - 12h00 và 13h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG KHANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Ngõ 4 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

