Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào dự án của công ty và khách hàng.

Đọc hiểu, phân tích các tài liệu đặc tả, tài liệu yêu cầu của khách hàng

Viết test plan, test case, test report, các tài liệu checklist, hướng dẫn sử dụng...

Review chéo test case

Thực hiện công việc kiểm thử (manual test) để kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi chuyển cho khách hàng.

Cập nhật thông tin chi tiết về các lỗi của phần mềm tìm thấy lên công cụ quản lý dự án Jira

Theo dõi trạng thái sửa lỗi và kiểm tra lại việc sửa lỗi trước khi đóng lỗi

Phối hợp với đối tác/khách hàng trong quá trình test, fix bugs, chuyển giao phần mềm, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-29 tuổi (Nữ)

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí Manual Tester, ưu tiên đã làm các dự án về ERP, HRM, CRM,...

Tốt nghiệp Đại học (hoặc tương đương) các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông, Hệ thống thông tin quản lý,...

Có kinh nghiệm sử dụng MySQL để phục vụ cho việc test phần mềm

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Postman để test API

Viết thành thạo các loại tài liệu test, HDSD

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cởi mở, nhiệt tình với công việc được giao

Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm

Có kiến thức về quy trình kiểm thử và các phương pháp kiểm thử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect

Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, tết, tặng quà sinh nhật cho nhân viên.

Được kí chính thức ngay khi nhận offer, nhận full lương và được đóng bảo hiểm từ tháng đầu tiên đi làm (Không cần thử việc).

Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc.

Bảo hiểm sức khỏe “NMS care”: Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuilding do công ty tổ chức hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Tham gia các hoạt động event, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ... của công ty.

Đồng nghiệp Nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình.

Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/nămtheo quy định của nhà nước.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

