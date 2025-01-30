Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Phân tích yêu cầu: Đọc hiểu và phân tích tài liệu yêu cầu từ đội phát triển và đội sản phẩm để hiểu rõ các chức năng, tính năng của hệ thống.

Lập kế hoạch kiểm thử: Xây dựng kịch bản và chiến lược kiểm thử chi tiết cho các sản phẩm, bao gồm cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.

Thực hiện kiểm thử: Thực hiện các loại kiểm thử (functional, regression, performance, security) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Ghi nhận và báo cáo lỗi: Phát hiện và ghi nhận các lỗi trong hệ thống, quản lý lỗi trên các công cụ như Jira, Trello, hoặc các công cụ quản lý lỗi khác. Theo dõi và phối hợp với đội ngũ phát triển để xử lý lỗi kịp thời.

Đề xuất cải tiến: Góp ý và đưa ra các đề xuất cải thiện cho quy trình kiểm thử và sản phẩm, từ đó giúp tăng cường trải nghiệm người dùng. Kiểm thử tính tương thích: Đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt trên nhiều môi trường, thiết bị khác nhau (Windows, iOS, Android, trình duyệt web, v.v.).

Báo cáo và đánh giá chất lượng sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm thử định kỳ và đánh giá tình trạng chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.

Độ tuổi: 2000 – 1996.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

Hiểu biết về các loại kiểm thử: chức năng (functional), hiệu năng (performance), hồi quy (regression) và kiểm thử giao diện (UI testing).

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm từ lập kế hoạch, viết test case, thực hiện kiểm thử đến báo cáo kết quả. Có kiến thức về SDLC (Software Development Life Cycle) và STLC (Software Testing Life Cycle).

Thành thạo sử dụng các công cụ quản lý lỗi và dự án như JIRA, Trello, hoặc Redmine.

Có khả năng giao tiếp, phân tích và làm việc nhóm hiệu quả.

Có laptop cá nhân.

Tổng thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng.

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Đánh giá thưởng định kỳ và review lương: định kỳ 2 lần/năm vào Tháng 1 và Tháng 7.

Cơ chế phụ cấp, phúc lợi:

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Môi trường làm việc và cơ hội phát triển:

Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tham gia các dự án đào tạo nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn.

