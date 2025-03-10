Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
- Hồ Chí Minh: Số 5
- 7
- 9
- 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và vận hành hạ tầng Server tại Data Center và Server tại Văn phòng
Thành thạo quản trị dịch vụ hệ thống Windows, Linux, Active Directory, Email, VPN, Load balancer, Firewall Fortinet,...
Giải pháp network thiết bị Cisco.
Cài đặt, quản trị các hệ thống máy chủ vật lý hoặc ảo hóa (vSphere VMware; AzureStack, thiết bị lưu trữ (SAN HPE; DELL).
Xử lý các sự cố liên quan đến máy chủ; thiết bị lưu trữ (SAN; NAS) remote hoặc onsite.
Cấu hình cài đặt tổng đài điện thoại IP nội bộ offline và online.
Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.
Quản lý tài khoản mail Google Workspace và các dịch vụ đi kèm.
Quản lý Email admin, theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống dữ liệu và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email.
Triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ.
Tham gia bảo trì hệ thống máy chủ và đưa ra được các khuyến nghị cần thiết Giám sát và bảo trì hệ thống đảm bảo cho: Kết nối ổn định, băng thông phù hợp, bảo mật thông tin.
Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học
Ưu tiên Nam dưới 35 tuổi
Có kinh nghiệm Quản trị hệ thống Windows Server từ 2 đến 4 năm cho các hệ thống cấp trung trở lên, số lượng người dùng từ 200 trở lên.
Có kinh nghiệm Quản trị hệ thống Ảo Hóa VMWare từ 1 đến 2 năm cho các hệ thống cấp trung trở lên, số lượng máy ảo từ 20 máy trở lên.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong các công ty Công nghệ thông tin,
Có kinh nghiệm về hạ tầng network hoặc hệ thống system, tổng đài
Triển khai tích hợp hệ thống đối với các dòng máy chủ/lưu trữ/giải pháp backup của các hãng như: HPE; DELL.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CCNA/CCNP/MCSA/MCSE/...
Có kiến thức về networking phục vụ cho công việc triển khai tích hợp hệ thống
Có kiến thức chuyên môn đối với Vmware vCenter; AD; domain; DFS; Exchange; ...
Hiểu biết quy trình làm việc trong môi trường Datacenter
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có khả năng đọc hiểu tiếng anh
Chịu được áp lức cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, tiền hiếu hỉ
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng dự án
Thưởng cổ phiếu ESOP
Công ty có cung cấp Máy tính bàn
Công ty có chính sách OT, có công tác phí
Review lương 1 lần/ năm hoặc sớm hơn
Ưu đãi mua các sản phẩm do công ty là chủ đầu tư
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
