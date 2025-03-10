Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 - 7 - 9 - 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và vận hành hạ tầng Server tại Data Center và Server tại Văn phòng

Thành thạo quản trị dịch vụ hệ thống Windows, Linux, Active Directory, Email, VPN, Load balancer, Firewall Fortinet,...

Giải pháp network thiết bị Cisco.

Cài đặt, quản trị các hệ thống máy chủ vật lý hoặc ảo hóa (vSphere VMware; AzureStack, thiết bị lưu trữ (SAN HPE; DELL).

Xử lý các sự cố liên quan đến máy chủ; thiết bị lưu trữ (SAN; NAS) remote hoặc onsite.

Cấu hình cài đặt tổng đài điện thoại IP nội bộ offline và online.

Cài đặt, quản trị vận hành và giám sát hoạt động của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Quản lý tài khoản mail Google Workspace và các dịch vụ đi kèm.

Quản lý Email admin, theo dõi, giám sát hoạt động, hiệu năng, tài nguyên của các hệ thống dữ liệu và cảnh báo sự cố hoặc dấu hiệu bất thường qua email.

Triển khai các phương án backup, HA, cân bằng tải cho các hệ thống máy chủ.

Tham gia bảo trì hệ thống máy chủ và đưa ra được các khuyến nghị cần thiết Giám sát và bảo trì hệ thống đảm bảo cho: Kết nối ổn định, băng thông phù hợp, bảo mật thông tin.

Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính sẵn sàng của các hệ thống máy chủ, lưu trữ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông ở các công ty tập đoàn có hệ thống công nghệ thông tin từ 300 nhân sự trở lên.

Đại học

Ưu tiên Nam dưới 35 tuổi

Có kinh nghiệm Quản trị hệ thống Windows Server từ 2 đến 4 năm cho các hệ thống cấp trung trở lên, số lượng người dùng từ 200 trở lên.

Có kinh nghiệm Quản trị hệ thống Ảo Hóa VMWare từ 1 đến 2 năm cho các hệ thống cấp trung trở lên, số lượng máy ảo từ 20 máy trở lên.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong các công ty Công nghệ thông tin,

Có kinh nghiệm về hạ tầng network hoặc hệ thống system, tổng đài

Triển khai tích hợp hệ thống đối với các dòng máy chủ/lưu trữ/giải pháp backup của các hãng như: HPE; DELL.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CCNA/CCNP/MCSA/MCSE/...

Có kiến thức về networking phục vụ cho công việc triển khai tích hợp hệ thống

Có kiến thức chuyên môn đối với Vmware vCenter; AD; domain; DFS; Exchange; ...

Hiểu biết quy trình làm việc trong môi trường Datacenter

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Có khả năng đọc hiểu tiếng anh

Chịu được áp lức cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật: BHXH, BHYT, BHTN;….

Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, tiền hiếu hỉ

Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng dự án

Thưởng cổ phiếu ESOP

Công ty có cung cấp Máy tính bàn

Công ty có chính sách OT, có công tác phí

Review lương 1 lần/ năm hoặc sớm hơn

Ưu đãi mua các sản phẩm do công ty là chủ đầu tư

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.