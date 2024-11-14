Tuyển System Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý Sự cố / Sự cố / Thay đổi / Bảo mật / SR như quy trình ITSM tiêu chuẩn
Hệ thống máy chủ giám sát (Zabbix, Grafana hoặc Kibana, Prometheus...)
Linux (Redhat, CentOS)
Cài đặt & quản lý cấu hình các giải pháp hệ thống DB (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, NoSQL, PaceMaket, v.v.)
Cài đặt & Phần mềm quản lý cấu hình (NGINX, Tomcat, Apache, v.v.)
Giám sát hệ thống thời gian thực, phân tích nguyên nhân và xử lý sự cố trong trường hợp hệ thống bị lỗi
Hỗ trợ sao lưu và phục hồi data hệ thống
Quản lý thông tin cấu hình hệ thống và quản lý sổ tay vận hành hệ thống
Cài đặt và cấu hình hệ thống mới

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống (CentOS, Ubuntu, RedHat)
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giám sát (Zabbix, Grafana, Prometheus, ELK,...)
Có kinh nghiệm về ảo hoá VMWare là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong mảng Database (MySQL, PostgreSQL, MariaDB,...) là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương)
Mức lương upto 30M + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết
Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển
Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)
Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ
Văn hoá môi trường làm việc
Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

