Tuyển Technical Manager Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 USD

Mô Tả Công Việc Technical Manager Với Mức Lương 20 - 35 USD

A/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC - JOB OBJECTIVES:

• Triển khai yêu cầu kỹ thuật của khách hàng đến bộ phận liên quan (Sample, Nhà Máy,QA…)

• Phối hợp với các bộ phận liên quan,để xử lý các vấn đề về kỹ thuật.

• Báo cáo tình hình và kế hoạch hành động đến quản lý trực tiếp.



B/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH - CORE DUTIES & RESPONSIBILITIES:

• Làm việc trực tiếp với khách hàng, nhà máy, các bp liên quan về các vấn đề kỹ thuật (quy cách may) phát sinh trong quá trình phát triển, thực hiện mẫu, trước sản xuất.

• Cập nhật, lãm rõ và triển khai yêu cầu kỹ thuật của khách hàng đến các phòng ban liên quan.

• Phối họp chặt chẽ với các chuyên viên Kỹ thuật, Qc, Nhà Máy, các bộ phận sử dụng rập, sơ đồ, tài liệu,.v.v. để ghi nhận các ý kiến phản hồi xây dựng bộ tiêu chuẩn cho nhóm khách hàng cụ thể

• Định kỳ tập họp, phân tích, triển khai tình hình hoạt động trong bộ phận và báo cáo đến quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 20 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kỹ thuật là 1 lợi thế.

• Kinh nghiệm trong ngành may từ 5 năm trở lên. Hoặc tốt nghiệp ngành may và thành thạo tiếng Nhật.

• Kinh nghiệm về kỹ thuật (quy cách may), sản xuất lĩnh vực Jacket, OTW Pant, Ghile, Dress,….

• Ngoại ngữ (tiếng Nhật) thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói đọc, viết.

• Sử dụng được thêm Tiếng Anh là một lợi thế.

• Sử dụng tốt Vi tính văn phòng (Excel, Word,…) Biết thêm phần mềm chỉnh sửa, thiết kế (PS, Ai, Corel,…) là lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt . Nhiệt huyết, đam mê.

• Khả năng làm việc nhóm tốt và làm việc độc lập.

• Phân tích và giải quyết vấn đề thấu đáo.

