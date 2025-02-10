Tuyển Technical Manager Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Nghiên cứu và phát triển:

Nghiên cứu chuyên sâu về các loại hải sản, đặc biệt tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ như: độ mặn, nhiệt độ, hàm lượng oxy, thức ăn, bệnh tật, ...

Xây dựng và triển khai các quy định và quy trình nuôi trồng, bảo quản hải sản phù hợp với từng loại, đảm bảo hải sản luôn tươi sống và đạt chất lượng cao nhất.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào quá trình nuôi trồng và bảo quản hải sản.

Thường xuyên tìm kiếm và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành để cập nhật kiến thức và xu hướng mới.

2.Quản lý hệ thống:

Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống hồ bể, thiết bị lọc nước, máy sục khí và các thiết bị kỹ thuật khác.

Xây dựng, giám sát và kiểm soát các chỉ số kỹ thuật để đảm bảo tối ưu tuổi đời và chất lượng hải sản.

Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng hải sản luôn đạt tiêu chuẩn. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống định kỳ.

Đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cấp hệ thống hồ bể để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.