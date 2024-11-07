Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Trust Me
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Trust Me

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Trust Me

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết lập và triển khai các kế hoạch Telesales: xây dựng kịch bản tư vấn cho đội ngũ Telesales, thu thập thông tin khách hàng... xây dựng kịch bản cho nhân viên;
- Phân chia các công việc cho các thành viên trong nhóm, xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng của khách hàng;
- Tìm hiểu và nắm rõ thông tin sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp;
- Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp;
- Nhận database khách hàng, tiến hành thực hiện cuộc gọi tư vấn, thương thảo, đàm phán, bán buôn, bán lẻ, thuyết phục khách hàng;
- Huấn luyện, đào tạo cho các thành viên trong nhóm, giúp nhân viên cải thiện kỹ năng thuyết phục, bán
hàng qua điện thoại và đào tạo kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm;
- Đưa ra quy trình làm việc cho nhóm để đảm bảo mọi người luôn làm việc theo đúng các yêu cầu của công ty;
- Giám sát, kiểm soát hiệu quả làm việc của nhóm Telesales và đề xuất các thay đổi, cải tiến cần thiết.
- Kiểm tra tiến độ làm việc của đội ngũ Telesales để đạt được KPI, doanh số, ...
- Đảm bảo các nhân viên telesales trong nhóm luôn tuân thủ các chính sách và quy định của công ty;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan của công ty để thực hiện công việc, giải quyết các khiếu nại cũng như các vấn đề phát sinh;
- Tổng hợp, lập báo cáo theo ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của trưởng bộ phận hoặc BLĐ;
- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên;
- Lập các báo cáo tổng hợp của bộ phận Telesale gửi cho Ban Lãnh đạo;
- Tham gia tích cực các hoạt động khác của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên, ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp các lĩnh vực Dược Mỹ Phẩm
- Có tối thiểu 03 năm tại vị trí Trưởng nhóm Telesale, Call Center, CSKH,...
- Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc, quản lý khách hàng.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm nghiệp vụ
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và sắp xếp thời gian.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, bán hàng.
- Kỹ năng tổ chức, giám sát thực hiện công việc.
- Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.
- Khả năng đào tạo, hướng dẫn.
- Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Thoả thuận
- Tổng thu nhập: Từ 10.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ ( Lương cơ bản + Thưởng doanh số +...)
- Các chế độ lương thưởng khác theo quy định của Công ty
- Được trang bị các thiết bị công cụ làm việc hiện đại, phù hợp tính chất công việc.
- Được đào tạo hướng dẫn chi tiết trước khi làm việc.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trên nền tảng đối tác của Công ty
- Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng hoặc vai trò tương đương tối thiểu 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trust Me

Công ty TNHH Trust Me

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

