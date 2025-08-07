Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.

• Độ tuổi từ 25 - 35

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, dẫn dắt đội nhóm.

• Thành thạo Tin học văn phòng.

• Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.

• Có kỹ năng quản lý thời gian và báo cáo công việc theo chu kỳ.

• Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn linh hoạt và đàm phán, tư duy, xử lý vấn đề.

• Có kỹ năng tổ chức và phối hợp sự kiện, hội thảo tuyển sinh.

• Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 + Thưởng hiệu quả Tuyển dụng

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết.

- Được đào tạo chuyên môn từ nội bộ. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các

nhân sự có chuyên môn cao.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo, tích

cực và đề xuất cải tiến.

- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn

phù hợp và xét tang lương định kỳ.

- Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan

(thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin