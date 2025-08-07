Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Trust Me
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty TNHH Trust Me

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Trust Me

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.
• Độ tuổi từ 25 - 35
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, dẫn dắt đội nhóm.
• Thành thạo Tin học văn phòng.
• Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.
• Có kỹ năng quản lý thời gian và báo cáo công việc theo chu kỳ.
• Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn linh hoạt và đàm phán, tư duy, xử lý vấn đề.
• Có kỹ năng tổ chức và phối hợp sự kiện, hội thảo tuyển sinh.
• Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 + Thưởng hiệu quả Tuyển dụng
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết.
- Được đào tạo chuyên môn từ nội bộ. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các
nhân sự có chuyên môn cao.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo, tích
cực và đề xuất cải tiến.
- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn
phù hợp và xét tang lương định kỳ.
- Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan
(thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trust Me

Công ty TNHH Trust Me

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

