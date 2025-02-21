Tuyển Tester Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần TechLead
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án đã trao đổi
Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống
Hỗ trợ lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
Hoàn thành nhiệm vụ, mốc thời gian theo đúng kế hoạch và cung cấp trạng thái nhiệm vụ chính xác
Nêu lên và thảo luận về vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ với PM hoặc techlead
Trao đổi kỹ hơn cùng tech lead khi phỏng vấn online.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm đảm nhiệm làm Manual Tester
Có hiểu biết về các phương pháp test khác nhau cũng như quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm test API, test DB
Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì
Hình thức hợp tác: thỏa thuận (ứng viên tùy chọn lương theo giờ hoặc trả theo task, hoặc các hình thức khác ứng viên đề xuất)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
