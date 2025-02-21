Tuyển Tester Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án đã trao đổi

Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống

Hỗ trợ lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế

Hoàn thành nhiệm vụ, mốc thời gian theo đúng kế hoạch và cung cấp trạng thái nhiệm vụ chính xác

Nêu lên và thảo luận về vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ với PM hoặc techlead

Trao đổi kỹ hơn cùng tech lead khi phỏng vấn online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu

Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm đảm nhiệm làm Manual Tester

Có hiểu biết về các phương pháp test khác nhau cũng như quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm test API, test DB

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 250.000/vnđ

Hình thức hợp tác: thỏa thuận (ứng viên tùy chọn lương theo giờ hoặc trả theo task, hoặc các hình thức khác ứng viên đề xuất)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin