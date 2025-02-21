Tuyển Tester Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần TechLead
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty cổ phần TechLead

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần TechLead

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án đã trao đổi
Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống
Hỗ trợ lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
Hoàn thành nhiệm vụ, mốc thời gian theo đúng kế hoạch và cung cấp trạng thái nhiệm vụ chính xác
Nêu lên và thảo luận về vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ với PM hoặc techlead
Trao đổi kỹ hơn cùng tech lead khi phỏng vấn online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương
Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm đảm nhiệm làm Manual Tester
Có hiểu biết về các phương pháp test khác nhau cũng như quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm test API, test DB

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 250.000/vnđ
Hình thức hợp tác: thỏa thuận (ứng viên tùy chọn lương theo giờ hoặc trả theo task, hoặc các hình thức khác ứng viên đề xuất)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TechLead

Công ty cổ phần TechLead

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Số 11 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

