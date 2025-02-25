Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm thử dữ liệu trên hệ thống Firebase, BigQuery để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn
Xây dựng test case, test script để kiểm tra pipeline xử lý dữ liệu
Phát hiện, báo cáo và theo dõi lỗi liên quan đến data processing
Phối hợp với đội ngũ Data Engineer, Data Analyst để đảm bảo chất lượng dữ liệu
Xây dựng và duy trì tài liệu kiểm thử cho hệ thống data

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc tương đương
Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, BigQuery
Hiểu về quy trình ETL, xử lý và kiểm thử dữ liệu
Kinh nghiệm làm việc với SQL, Python là lợi thế
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tư duy logic tốt
Có kinh nghiệm làm việc trong team Data là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chung
Thu nhập: $700 – $800
100% cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu pass kỳ thực tập;
Trợ cấp ăn trưa 50.000 VNĐ/ngày; bữa trưa, bữa xế luôn sẵn sàng phục vụ;
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,…
Tham gia du lịch, team building cùng công ty tối thiểu 2 lần/năm;
Được đánh giá tăng lương 1 lần/ năm;
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, từ 08:30-18:00 (nghỉ trưa 12:00-13:30, nghỉ giữa giờ 15:00-15:15).
Cơ hội phát triển toàn diện
Xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển của từng thành viên;
Cơ hội trải nghiệm môi trường & kiến thức mới với những bài toán và dự án thực tế;
Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo;
Được tham gia lớp Tiếng Anh miễn phí; các chương trình training về công nghệ, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum…);
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân;
Tiện ích phong phú
Văn phòng làm việc rộng hơn 1000m2 với trang thiết bị tiện ích hiện đại;
Tea break vào các buổi chiều, sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt chung;
Các hoạt động giải trí phong phú: bi-a, bi lắc, PS, bóng bàn,…
Các câu lạc bộ: bóng đá, bơi lội, cầu lông, gym,…
Chăm sóc sức khoẻ
Tham gia Bảo hiểm xã hội & gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt;
Khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm;
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

