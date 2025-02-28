Tuyển Tester Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, BT3, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

COCO là startup về Fintech nằm trong hệ sinh thái các công ty về năng lượng tái tạo bao gồm đầu tư, phát triển dự án, tổng thầu EPC, dịch vụ năng lượng...- Hiểu rõ nghiệm vụ chức năng của sản phẩm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập kế hoạch kiểm thử: xây dựng chiến lược kiểm thử, xác định phạm vi kiểm thử, kế hoạch kiểm thử và phương pháp kiểm thử phù hợp sản phẩm.

- Viết và thực hiện kịch bản kiểm thử: Viết các kịch bản kiểm thử chi tiết, bao gồm các tình huống kiểm tra các tính năng và chức năng của phần mềm.

- Kiểm thử chức năng: Đảm bảo phần mềm thực hiện đúng các tính năng như mong đợi.

- Ghi nhận và báo cáo các lỗi tìm thấy trong quá trình kiểm thử, mô tả lỗi rõ ràng với các bước tái tạo và ảnh chụp màn hình nếu cần.

- Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng như bảo vệ dữ liệu người dùng, chống lại các cuộc tấn công như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), và các lỗi bảo mật khác.

- Đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như tính chính xác, hiệu suất, khả năng bảo trì và độ tin cậy.

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu.

MÔ TẢ VỀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

• CTO đã có hơn 12 năm kinh nghiệm về công nghệ, có kinh nghiệm chuyên sâu, chuyên xây dựng các platform lớn, là người chịu khó, không ngại việc nhỏ, đòi hỏi rất cao người khác về trách nhiệm trong công việc, chú trong kết quả, nói ít làm nhiều.

Là người rất giản dị rất hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ kiến thức giúp đỡ đồng nghiệp.

Nhưng có nhược điểm là: Yêu cầu sự hoàn hảo về kết quả công việc, Ít nói chuyện ngoài công việc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nữ, ở Hà Nội hoặc lân cận

- Trình độ học vấn: Đại học chuyên nghành Công Nghệ Thông Tin

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tester

- Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn

- Tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận

- Kiên nhẫn, kiên trì tìm ra rõ nguyên nhân vấn đề

- Khả năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng làm việc nhóm

- Tự biết làm to do list hàng ngày

- Kỹ năng tiếng anh đọc hiểu

- Tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Inpos Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8tr - 15tr. Thử việc hưởng 100% lương

Thưởng lương tháng 13 lên đến 6 tháng lương thực nhận

Cơ hội thăng tiến và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau trong công ty

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không có yếu tố chính trị công sở

Hỗ trợ máy móc thiết bị và các chi phí khi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inpos

