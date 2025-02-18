Tuyển Tester Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Test phần mềm của công ty

Nhập dữ liệu web

Viết tài liệu hướng dẫn khách hàng sử dụng

Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm

Viết tài liệu đặc tả

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện,trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Thưởng T13,

Nghỉ các ngày Lễ theo quy định.

Có 12 ngày phép/năm

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin