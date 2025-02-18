Tuyển Tester Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dịch vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Test phần mềm của công ty
Nhập dữ liệu web
Viết tài liệu hướng dẫn khách hàng sử dụng
Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm
Viết tài liệu đặc tả
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo năng lực
Môi trường làm việc thân thiện,trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Thưởng T13,
Nghỉ các ngày Lễ theo quy định.
Có 12 ngày phép/năm
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ giải pháp phần mềm Việt
