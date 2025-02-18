Tuyển Tester Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 277 Quan Hoa, quận Cầu giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu yêu cầu, phân tích nghiệp vụ của dự án

Lập kế hoạch test, viết kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu và môi trường test

Thực hiện test dự án, log bugs

Phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu)

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình kiểm thử

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên có khả năng sử dụng tiếng Nhật

Am hiểu quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum và các giai đoạn kiểm thử phần mềm

Có kinh nghiệm lập Test Plan, viết test case, test report

Có kinh nghiệm automation test, DB testing, API testing

Biết sử dụng Tracking Tool

Có kinh nghiệm test performance là 1 lợi thế (Jmetter, ...)

Cẩn thận, tỉ mỉ. Có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao

Có thái độ tích cực trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển khi trở thành một Lisoder:

Các buổi đào tạo hàng tuần về các chủ đề công nghệ mới và thực tế nhất.

Tham gia các buổi tư vấn thường xuyên với PM hoặc Tech Lead về định hướng hoặc các vấn đề liên quan đến công việc.

Được hỗ trợ, tư vấn để xác định mục tiêu trong vòng từ 3 đến 6 tháng.

Định kỳ review năng lực 6 tháng/1 lần.

Lộ trình thăng tiến theo khung năng lực của công ty. Công ty sẽ luôn hỗ trợ bạn về mọi mặt để tăng trình độ của mình.

Môi trường công ty chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự trách nhiệm:

Khuyến khích giao tiếp tích cực giữa các thành viên để đảm bảo hiệu quả truyền đạt.

Trao quyền cho mọi người được phát huy năng lực đúng với nhu cầu cá nhân và định hướng công ty.

Khuyến khích mọi người dám thử nghiệm, dám thất bại để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp với từng vấn đề.

Trách nhiệm cá nhân là yếu tố được đánh giá cao nhất trong văn hóa Lisod. Lisod muốn nhìn thấy ở bạn sự chủ động tìm ra giải pháp để hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất.

Cơ hội tham gia các câu lạc bộ thể thao, game online .

Sử dụng thỏa thích bánh kẹo, trà, cà phê tại văn phòng.

Chế độ lương thưởng rõ ràng, đúng hạn:

Lương tháng 13,14 (Thưởng Tết): ít nhất 01 tháng lương gross.

Thưởng các ngày lễ: 30-4/01-5/ 8-3/2-9/20-10/ tết dương lịch ......

Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng công việc, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala.

Trợ cấp ngôn ngữ cho lập trình viên.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam.

Ngày phép: 12 ngày/năm . Ngày phép sẽ tăng thêm theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin