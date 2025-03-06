Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 24, tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kế hoạch kiểm thử (Test Plan), các trường hợp kiểm thử (Test Cases), thực hiện kiểm thử (Execution Test), Báo cáo kết quả kiểm thử
Hỗ trợ cập nhật tài liệu khi có yêu cầu mới
Kiểm thử phần mềm trên Website, Mobile...
Phối hợp với developer để phân tích lỗi và sửa lỗi
Khả năng phân tích tốt và hoàn thành công việc nhanh chóng
Thực hiện các công việc do Quản lý giao
Hỗ trợ khách hàng test phần mềm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí QA/QC trong phát triển phần mềm.
Hiểu về lập trình là một lợi thế,
Tư duy logic theo yêu cầu nghiệp vụ.
Có kinh nghiệm sử dụng automation test là một lợi thế
automation test là một lợi thế
Kinh nghiệm kiểm tra hiệu suất và bảo mật là một lợi thế.
Có khả năng làm việc theo nhóm, lãnh đạo nhóm hoặc làm việc độc lập
Sáng tạo trong công việc và có thái độ tốt tại nơi làm việc
Sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức, công nghệ mới phục vụ cho dự án;
Chăm chỉ, Cẩn thận , tỉ mỉ và có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm;
Đã làm việc trực tiếp với khách hàng là một lợi thế;
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp
Quyền lợi:
Được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật:
Được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;
Lương tháng thứ 13;
Phụ cấp ăn trưa;
Review lương 6 tháng/ lần;
Văn hoá công ty:
Công ty đề cao work-life balance, không làm thêm giờ.
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, không drama.
Công ty trẻ và đang phát triển mạnh nên luôn khuyến khích những ý tưởng mới và ghi nhận những đề xuất có tính đột phá.
Thời gian, địa điểm làm việc
Địa điểm: Tầng 24, tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
