Tuyển Tester CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm
Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng như Requirement Checklist, Functional Checklist, Test Plan, Test Cases, Test Report, Test Script...
Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi
Tham gia nghiên cứu và đề xuất các cải tiến các chức năng, quy trình kiểm thử sản phẩm

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm
Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing
Có kiến thức sâu về phương pháp kiểm thử phần mềm (White Box và Black Box)
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử tự động, có chứng chỉ như ISTQB, CSTE
Ưu tiên có kinh nghiệm về các hệ thống CRM và ERP
Yêu thích công việc kiểm thử, yêu thích công nghệ và muốn thử thách bản thân
Cẩn trọng, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm
Kỹ năng cá nhân:
Tích cực trong mọi tình huống
Trình bày rõ ràng, khả năng tạo file phục vụ trình bày cơ bản
Teamwork
Chủ động trong công việc
Có tính xây dựng nhóm: Chủ động chia sẻ thông tin & học hỏi cùng đồng nghiệp. Xử lý xung đột/ vấn đề trong nhóm 1 cách tích cực.
Quản lý công việc:
Đánh giá thời gian được công việc của mình và có thể cho người khác là lợi thế
Giải quyết vấn đề:
Chủ động đối ứng vấn đề phát sinh và đề xuất phương án giải quyết
Ngoại ngữ:
Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng anh (Giao tiếp được là 1 lợi thế)

Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng.
Cơ hội học hỏi, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,…
Thời gian làm việc: thứ 2 tới thứ 6 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, toà nhà HL, số 6 ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

