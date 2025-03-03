Tuyển Tester CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm

Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng như Requirement Checklist, Functional Checklist, Test Plan, Test Cases, Test Report, Test Script...

Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi

Tham gia nghiên cứu và đề xuất các cải tiến các chức năng, quy trình kiểm thử sản phẩm

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm

Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing

Có kiến thức sâu về phương pháp kiểm thử phần mềm (White Box và Black Box)

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử tự động, có chứng chỉ như ISTQB, CSTE

Ưu tiên có kinh nghiệm về các hệ thống CRM và ERP

Yêu thích công việc kiểm thử, yêu thích công nghệ và muốn thử thách bản thân

Cẩn trọng, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm

Kỹ năng cá nhân:

Tích cực trong mọi tình huống

Trình bày rõ ràng, khả năng tạo file phục vụ trình bày cơ bản

Teamwork

Chủ động trong công việc

Có tính xây dựng nhóm: Chủ động chia sẻ thông tin & học hỏi cùng đồng nghiệp. Xử lý xung đột/ vấn đề trong nhóm 1 cách tích cực.

Quản lý công việc:

Đánh giá thời gian được công việc của mình và có thể cho người khác là lợi thế

Giải quyết vấn đề:

Chủ động đối ứng vấn đề phát sinh và đề xuất phương án giải quyết

Ngoại ngữ:

Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng anh (Giao tiếp được là 1 lợi thế)

Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng.

Cơ hội học hỏi, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,…

Thời gian làm việc: thứ 2 tới thứ 6 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

