Tuyển Tester Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Chịu trách nhiệm chung về công việc kiểm thử trong toàn bộ dự án hoặc các dự án được phân công.
- Lập kế hoạch kiểm thử, đề xuất chiến lược kiểm thử phù hợp với từng dự án;
- Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử.
- Theo dõi và kiểm soát các yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung thêm mới theo yêu cầu khách hàng
- Tham gia xây dựng tài liệu dự án, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.
- Quản lý, phân bổ nguồn lực phù hợp và hỗ trợ các thành viên;
- Theo dõi tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc của từng thành viên;
- Tham gia xây dựng quy trình, checklist kiểm thử;
- Phát triển các test case/review test case của các thành viên;
- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát chất lượng sản phẩm, phối hợp với PM trong việc quản lý dự án;
- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán Tin hoặc các lĩnh vực có liên quan
- Biết tiếng Nhật
- Am hiểu quy trình phát triển phần mềm;
- Hiểu rõ các loại test, phương pháp test;
- Có thể đào tạo các thành viên khác;
- Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, lãnh đạo nhóm, tổng hợp và báo cáo tốt.
- Có khả năng truyền đạt, đào tạo và xử lý vấn đề kỹ thuật tốt
- Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ Lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Cung cấp thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
