Tuyển Tester Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm chung về công việc kiểm thử trong toàn bộ dự án hoặc các dự án được phân công.

- Lập kế hoạch kiểm thử, đề xuất chiến lược kiểm thử phù hợp với từng dự án;

- Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử.

- Theo dõi và kiểm soát các yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung thêm mới theo yêu cầu khách hàng

- Tham gia xây dựng tài liệu dự án, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.

- Quản lý, phân bổ nguồn lực phù hợp và hỗ trợ các thành viên;

- Theo dõi tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc của từng thành viên;

- Tham gia xây dựng quy trình, checklist kiểm thử;

- Phát triển các test case/review test case của các thành viên;

- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, kiểm soát chất lượng sản phẩm, phối hợp với PM trong việc quản lý dự án;

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm test và có kinh nghiệm làm test Leader.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Toán Tin hoặc các lĩnh vực có liên quan

- Biết tiếng Nhật

- Am hiểu quy trình phát triển phần mềm;

- Hiểu rõ các loại test, phương pháp test;

- Có thể đào tạo các thành viên khác;

- Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, lãnh đạo nhóm, tổng hợp và báo cáo tốt.

- Có khả năng truyền đạt, đào tạo và xử lý vấn đề kỹ thuật tốt

- Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...)

- Nghỉ Lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Cung cấp thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

