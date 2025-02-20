Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tòa Detech Tower - Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản/lên kế hoạch/ thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả

• Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi được chỉnh sửa đúng thời hạn

• Viết tài liệu hướng dẫn

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành phần mềm đúng tiến độ.

• Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh.

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

• Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, các phương pháp, công cụ test.

• Có khả năng xây dựng các kích bản test.

• Có khả năng ứng dụng CI/CD vào công việc.

• Có khả năng sử dụng các công cụ: qTest, Jira,…

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt thông tin tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.