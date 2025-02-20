Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 tòa Detech Tower

- Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thử hệ thống, viết kịch bản/lên kế hoạch/ thực hiện kiểm thử và thông báo kết quả
• Quản lý lỗi và làm việc với đầu mối để đảm bảo các lỗi được chỉnh sửa đúng thời hạn
• Viết tài liệu hướng dẫn
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành phần mềm đúng tiến độ.
• Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ hoặc theo yêu cầu phát sinh.
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
• Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, các phương pháp, công cụ test.
• Có khả năng xây dựng các kích bản test.
• Có khả năng ứng dụng CI/CD vào công việc.
• Có khả năng sử dụng các công cụ: qTest, Jira,…
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt thông tin tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 6, 7 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội Vp.tại Hồ Chí Minh: Phòng 1001, lầu 10 tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tester-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job315006
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Inpos
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp AT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TNHH Pirago Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MTV NMH GLOBAL
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hà Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa Hà Linh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester INVIV CLOUD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu INVIV CLOUD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN METAFORCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN METAFORCE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH NOKASOFT Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FREETALK ENGLISH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm