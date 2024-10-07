Tuyển Tester Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu CNC Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Đảm bảo các nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng hạn và với chất lượng cao. Xem xét và làm rõ các yêu cầu. Làm việc chặt chẽ với đội phát triển để phát triển, duy trì và thực hiện các test case thủ công. Báo cáo, theo dõi và giám sát các lỗi trong hệ thống theo dõi lỗi. Cập nhật tài liệu kiểm thử (Kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, test case, báo cáo kiểm thử). Đo lường các hoạt động kiểm thử. Mở và xác minh lỗi. Giao tiếp trực tiếp với đội ngũ và khách hàng về các vấn đề hoặc vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong kiểm thử ứng dụng web và di động. Kiến thức tốt về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp kiểm thử. Tính chính xác và chú ý đến chi tiết. Có khả năng học hỏi và tự tìm hiểu kiến thức mới. Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, công nghệ web. Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và môi trường cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ kiểm thử. Cẩn thận và tư duy logic. Kỹ năng quản lý thời gian tốt. Kinh nghiệm trong Kiểm thử Tự động là một lợi thế. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực forex/ngân hàng là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn

