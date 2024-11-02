Tuyển Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Quang Khải, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug. Phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test và đánh giá chất lượng sản phẩm. Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử. Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thành theo thiết kế và yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo các kỹ năng mềm khác;

Trang thiết bị chuyên môn đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13,... được đảm bảo cho nhân viên

Review lương 2 lần 1 năm vào T4 và T10

Tham gia các hoạt động cùng công ty hàng năm.

Thời gian làm việc: 09:00- 18:00 từ thứ Hai tới thứ Sáu, không OT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.