Tuyển Tester CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3D4 Khu biệt thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, P.Thạnh Xuân, Q.12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Kiểm thử phần mềm:
Kiểm thử trên nhiều nền tảng: web, mobile, desktop
2. Phát hiện lỗi và báo cáo:
Xác định và mô tả lỗi (bugs) một cách chi tiết, dễ hiểu.
Sử dụng công cụ quản lý lỗi (JIRA, Bugzilla, TestLink).
Theo dõi, xác minh các lỗi đã được sửa.
3. Tự động hóa kiểm thử (nếu cần):
Viết script kiểm thử tự động bằng các công cụ như Selenium, Appium, hoặc JMeter.
Tối ưu hóa và duy trì bộ kiểm thử tự động.
4. Cải tiến chất lượng sản phẩm:
Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình kiểm thử và sản phẩm.
Phối hợp với đội phát triển và các bên liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.
5. Tài liệu:
Chuẩn bị và quản lý tài liệu kiểm thử: test plan, test report.
Báo cáo tiến độ và kết quả kiểm thử cho quản lý dự án.
6. Giao tiếp và phối hợp:

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, Khoa học máy
tính hoặc ngành liên quan.
2. Tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò TESTER /QA Engineer hoặc các vị trí liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty.
Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,...
Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty.
Tham gia đội ngũ phát triển các dự án chuyển đổi số trên nền tảng web.
Tham gia các quá trình phát triển sản phẩm công ty và tối ưu hóa hệ thống các sản phẩm của công ty.
Tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.
Tham gia các khóa đào tạo nhận thức chuyên sâu về bảo mật & an toàn thông tin, tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm theo ISO 27001.
Được trang bị công cụ và tài khoản làm việc theo đúng mô tả công việc.
Được tổ chức công việc dựa theo quy định, nguyên tắc chung và theo sự chỉ đạo của cấp trên
Được quyền truy cập dữ liệu hệ thống và hoạt động kinh doanh có liên quan theo quy định.
Nhận diện, kiểm soát và đề xuất giải pháp quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động Công Nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3D4 Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

