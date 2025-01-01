Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cầu Giấy, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu, tạo kế hoạch kiểm thử;
Áp dụng các kỹ thuật hộp đen, hộp trắng tạo kịch bản kiểm thử;
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả;
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn;
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử;
Phân bổ công việc trong nhóm test, review test case và chất lượng test của tester;
Làm việc chặt chẽ với PO, Developers để chuẩn bị launching sản phẩm, tính năng mới, đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu;
Làm việc với các đội kỹ thuật, các scrum team khác trong công ty để trao đổi hoặc đưa ra thông tin sản phẩm (nếu cần);
nếu cần
Làm việc chặt chẽ với Developers, Product Owner & Scrum master cùng nhau thảo luận để làm rõ yêu cầu sản phẩm, yêu cầu công việc trong quá trình sprint.
Kiểm soát chất lượng các sản phẩm trước khi được đưa đến cho người dùng.
Lập kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm đã được phát triển
Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế đã thống nhất
Phối hợp chặt chẽ nhóm kỹ thuật (backend, web & mobile) để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều
Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm (product design) để hoàn thiện các tài liệu yêu cầu phát triển chi tiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên các ngành khối Kinh tế/Y tế/ Ngân hàng/Công nghệ thông tin.
Từ 2 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí QC/Tester
Có kiến thức về API testing sử dụng postman, có kiến thức về test chức năng, hệ thống, hiệu năng, test ngẫu nhiên.
Kỹ năng viết testcase tốt, tổ chức cấu trúc logic và có thứ tự hợp lý để dễ quản lý
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); Sử dụng ERP.
Có kinh nghiệm về dự án liên quan tới y tế, bệnh viện, ngân hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội
Được đào tạo, tham gia các dự án lớn
Thưởng theo qui định, quy chế của công ty
Các chế độ khác từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 491/76 Nguyễn Đình Chiểu P2 Quận 3 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

